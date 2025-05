Fran Fernández: "Ahora el objetivo es ganar en Sanlúcar"

El Real Murcia afronta este sábado, a partir de las siete de la tarde, frente al Atlético Sanluqueño buscando un triunfo que les deje más cerca de la segunda posición para afrontar con ventaja de campo las eliminatorias para el ascenso. Para este compromiso Fran Fernández, que este jueves ha comparecido para analizar el enfrentamiento, recupera a Isi Gómez mientras no podrá contar con Loren Burón.

El técnico almeriense comenzó hablando sobre cómo ha digerido el equipo la noticia de que ya no puede ser primero: “dentro de que es una semana difícil hay que hablar bien de nuevo de la plantilla, del cuerpo técnico porque creo que están trabajando increíble; después de esos dos días libres que le dimos para despejar la mente y creo que el equipo se ha reincorporado al trabajo muy bien; hemos actualizado el objetivo y ahora mismo es quedar lo más arriba posible para quedar segundos que es donde estamos ahora mismo y la posición en la que más hemos estado durante casi toda la temporada; para esto dependemos de nosotros mismos y tenemos que hacer nuestro trabajo”.

Preguntado acerca de si se piensa en repartir minutos de cara al playoff: “hay que ir partido a partido y ahora mismo el objetivo es ganar en Sanlúcar; va a ser un partido muy difícil porque el Sanluqueño se juega un descenso con todo lo que conlleva; fuera de casa es un partido muy difícil para nosotros y no nos podemos plantear eso; nos planteamos que juegue el que mejor esté, el que mejor veamos durante la semana; para llegar bien al playoff es importante llegar con buenas sensaciones y creo que estamos llegando competitivamente muy bien, así que vamos a seguir en ese camino y para ello es importante que hagamos un buen partido el sábado”.

Sobre si tiene pensado ya el esquema con el que va a salir, si con dos puntas o con un mediapunta: “estamos en ello, ahora lo más importante es sacar el máximo rendimiento a los futbolistas que tengamos disponibles; creo que las dos variantes son buenas y depende del tipo de partido y del tipo de contexto; las dos variantes no han dado mucho y creo que eso habla bien de enriquecer a nuestros futbolistas y estamos preparados para ello”.

Las dos últimas jornadas serán en horario unificado y el míster fue preguntado por si estará pendiente de otros equipos como el Ibiza: “Yo siempre este tipo de jornadas, que llevo ya unas cuantas, hago lo mismo, hay que centrarse en lo que nosotros podemos hacer, en lo que dependa de nosotros; si estamos pendientes a otros campos pues no nos va a ir bien, además en este caso más aún porque dependes de ti mismo; hay que poner el foco en un partido en el que tienes que salir muy conectado, es un partido en un campo un poco más pequeño de lo habitual y en un contexto diferente por el tema de las gradas; es un rival que juega muy directo, a segundas jugadas y que hace ataques muy rápidos; si queremos conectarnos al partido a través del juego no va a poder ser, tenemos que salir ya conectados, pero hay que salir conectados desde mañana que salimos de viaje”.

Preguntado acerca de por qué ha sido una semana dura: “voy a contar una anécdota… yo decidí venir aquí el año pasado en la penúltima jornada que se jugaba un Real Murcia-Mérida a 4 puntos del playoff y yo vi ilusión y era muy difícil porque quedaban dos jornadas y no dependías de ti mismo; el equipo estaba a 4 puntos del playoff y yo estaba en la grada viendo el partido y yo vi a la gente ilusionada en el prepartido y durante el partido; esta temporada hemos conseguido el playoff con 3 jornadas de sobra y creo que hay que disfrutarlo más; hay que sacar más cosas positivas de esta temporada, de este camino que estamos viviendo y de lo que está por venir, está por venir; creo que hay un ambiente un poco negativo, yo entiendo que todos queremos lo máximo, pero cuando no te da, no te da; luego habrá que analizar por qué no nos ha dado, hay otros rivales que sí, pero yo creo que hay muchos factores internos y externos y creo que ha habido muchos factores durante la temporada, no solamente en los últimos partidos; creo que la plantilla está haciendo un trabajo buenísimo al igual que el cuerpo técnico, la dirección deportiva; para terminar bien la temporada el ambiente tiene que ser mucho más positivo; yo no recibo ni un elogio, ni uno y me da igual, me da igual, pero así es muy complicado; esos futbolistas no van a llevar al éxito, hay que confiar en ellos y es lo más importante”.

Sobre el estado físico de la plantilla de cara al sábado y si la plantilla está disponible al cien por cien: “Loren está sancionado; tenemos a Ian que podría jugar, pero vamos a preferir reservarlo, aunque creo que podría jugar unos minutos seguro, pero preferimos esperar una semanita más para que entrene fuerte este fin de semana y que se incorpore al grupo ya al cien por cien desde el lunes o el martes; Flakus va a viajar, pero arrastra una contusión y lleva 3 semanas regular con el golpe y está jugando con dolor; algunos futbolistas a esta alturas están jugando con molestias y problemas físicos porque es normal, y están haciendo un esfuerzo increíble; llegamos al final de temporada con 25 jugadores en plantilla, con lo difícil que es, con todo el mundo enchufado y vamos a llegar con los 25 bien físicamente y sobre todo lo que más me importa a mí es que lleguen bien mentalmente, y para eso todos somos importantes”.

Preguntado acerca de qué le falta al equipo para encontrar el equilibrio entre jugar bien y ganar: “creo que una liga es muy larga y se pueden sacar conclusiones ya a nivel más general; hay partidos que hemos dominado, pero nos ha faltado ese último pase y ese acierto en el remate; el otro día yo creo que tenemos 3 o 4 ocasiones, dos de ellas muy claras, y luego esos detalle que otros equipos este año como el Ceuta tienen a su favor y nosotros no los hemos tenido en todo el año, sobre todo en casa no lo hemos tenido; los partidos cambian con una jugada y no quiero hablar de lo que nos falta, sino lo que sí que tenemos… somos un equipo muy sólido y somos un equipo en el que todo el mundo defiende bien, en el que todo el mundo compite y en el que todo el mundo está centrado; cada uno asume su rol cuando le toca y eso es difícil de conseguir en tantos jugadores”.

Fran Fernández finalizó la comparecencia de prensa hablando sobre la importancia de dejar la portería a cero este tramo final de temporada: “Creo que estamos a un rendimiento muy bueno en fase defensiva, a mí me gusta más cuando el equipo es más agresivo, como el día de Antequera o la segunda parte de Ceuta; el equipo en esa versión a mí me gusta más, pero esto va de gustos; cuando hemos tenido que defender en bloque bajo, el día de Intercity o el día del Villarreal, el equipo también lo ha realizado bien, incluso el día de Alcorcón con unos menos bastante tiempo durante el partido el equipo es capaz de defender muy bien todos juntos; en ataque, sobre todo en casa, no hemos ido soltando con el paso de la temporada y el paso de los partidos; si quieres la verdad, nos ha faltado un poco de acierto de cada portería, pero esto es primera federación y al final no es nada sencillo”.