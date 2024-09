Fran Fernández: "La mejor forma de olvidar es ganar el domingo"

El técnio almeriense ha dejado las sensaciones tras la eliminación: “Estamos fastidiados porque queríamos ganar. Sabemos que estos partidos no son fáciles de jugar. Hemos decidido que jugasen los que menos minutos tenían, por lo tanto, menos ritmo tenían. Hemos sido irregulares, empezamos dominando, pero el gol nos ha afectado, porque estábamos con dos jugadores menos y hemos perdido el control del partido. En prórroga hemos sido superiores, pero nos ha faltado materializar”.

También quiso sacar conclusiones positivas de esta eliminatoria: “Queríamos pasar para dar minutos a los jugadores menos habituados. Lo positivo es que tenemos semanas limpias de trabajo, el que quiera jugar se lo tiene que ganar”.

Asimismo, valoró la alineación que sacó: “Nos ha costado entrar al partido, es un once que no está habituado a jugar juntos, no tiene ritmo de competición. No quiero poner excusas. Eran conscientes de que se juegan el puesto y pasar de ronda es importante para el club. Hemos dado todo lo que teníamos, pero no hemos estado acertados. Hay sensaciones positivas con jugadores que no venían jugando. Nos ha faltado un ritmo más rápido.”

Quiso mencionar el orden de lanzamientos en la tanda: “El segundo entrenador ha decidido los lanzadores y teníamos decidido hasta el sexto; los penaltis se fallan porque hay jugadores para tirarlos y lo he tocado a Yriarte, evidentemente está dolido, pero toca levantarse y pensar desde ya en el Betis B”

También hablo sobre Ben Knight. “Está mejorando y nos generó a todos unas expectativas muy altas cuando llegó. Yo creo que tiene calidad para cumplir esas expectativas. Tiene que adaptarse a esas circunstancias. Bajo mi impresión tiene un futuro brillante”.

Por último, se posicionó sobre como estas derrotas pueden afectar al equipo: “Puede afectar, pero no debería. Todos somos conscientes de donde estamos, hay que jugar con esa presión. Hay que jugar sabiendo que hay que ganar todos los partidos que tengamos. La mejor manera de revertir la situación tras la derrota del Hércules y la eliminación de hoy ante el Sabadell es ganando el domingo al Betis B”.