Fran Fernández: "Hemos sabido sufrir"

Fran Fernández atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa tras la victoria del Real Murcia ante el Recreativo por 0-1 en el Estadio Nuevo Colombino.

El técnico grana comenzó haciendo una valoración de la victoria: “Creo que hemos sabido sufrir contra un gran rival que no está en una buena dinámica, pero ha demostrado que tiene futbolistas y equipo para estar más arriba. Hemos ido de menos a más en la primera parte y en la segunda hemos sido más nosotros. Hemos podido apretar más después del gol. Es un equipo que, a pesar de ir con el resultado en contra, ha intentado jugar. Hemos sabido sufrir y no es fácil ganar aquí, de hecho, hemos sido el primer equipo en ganar aquí”.

También explicó cómo ve a la plantilla tras esta segunda victoria consecutiva: “Al final hay que seguir a pesar de los malos resultados o de los buenos. Esto es muy largo y difícil, no estamos en nuestro mejor momento porque tenemos bastantes bajas. Hoy han jugado jugadores que tenemos mermados, varios me estaban pidiendo el cambio. En este tipo de campos hay que sufrir”.

Asimismo, le restó importancia al liderato: “Yo por encima del resultado me quedo con las sensaciones y como vamos creciendo como grupo. Individualmente vamos a seguir creciendo, todavía podemos seguir mejorando”.

Al almeriense también se le preguntó por la actuación de Antonio Toral: “Ha estado un poco irregular, ha combinado ratos de estar muy bien y en otros ratos despistado, al igual que sus compañeros. Creo que tenemos que ser más constantes, pero a pesar de eso ha sido su primer partido como titular y a mi no me gusta regalar nada, si ha jugado es porque lo merece”.

El gol grana vino gracias a una jugada a balón parado, elemento que Fran considera clave: “Esta categoría y en segunda la mayoría de los goles son a balón parado y transiciones, ahí tenemos que estar fuertes. Hoy excepto en una jugada que ha parado Gazza, el resto hemos defendido muy bien ante un equipo que tiene buenos rematadores”.

El entrenador también habló de la ausencia de Pedro León: “Pedro es una baja sensible para nosotros, quería estar con nosotros, pero no ha podido ser. Le mandamos todo el ánimo y apoyo. Anoche me dijo que le llevásemos la victoria, y la victoria también va por él”.