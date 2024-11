Fran Fernández: "Tenemos que ser más contundentes"

El técnico almeriense, Fran Fernández, comenzó realizando una valoración general del encuentro: “Se nos escapa el partido por segunda semana consecutiva de la misma manera y duele el doble; creo que hemos realizado una primera parte muy buena donde quizás hemos merecido algo más, pero a partir del minuto 60-70 de la segunda mitad nos han metido atrás; es verdad que no estábamos pasando excesivos apuros y al final no nos llevamos los 3 puntos por esa jugada”.

El Real Murcia ha perdido 4 puntos en los últimos 2 partidos por 2 saques de esquina al final del partido y Fran Fernández habló sobre este tema: “cuando crees que estás cerca se nos escapan los puntos y da igual la manera, pero si es cierto que son dos situaciones muy similares en las que tenemos que ser contundentes y defender mejor; los rivales no nos dejan rematar cuando sacamos balón parado y nosotros tenemos que hacer lo mismo; esto es fútbol, son situaciones que se dan y hay que seguir; a priori un empate fuera de casa ante un buen rival puede ser bueno, pero para nosotros no lo es porque veníamos a por los 3 puntos”.

Preguntado acerca del bajón del equipo en la segunda mitad: “tengo que ver el partido repetido, pero creo que situaciones claras de gol no nos han generado porque estábamos defendiendo muy bien de forma compacta; los chavales han hecho un esfuerzo grandísimo, pero el fútbol son detalles en las áreas; hemos tenido algunas contras claras para haber hecho el segundo y no lo hemos hecho; nuestra intención era no meternos atrás y por eso hemos hecho esos cambios de refresco para hacer daño a la contra, pero no ha salido”.

El técnico grana también habló sobre si el equipo está en una dinámica negativa o no: “si nos fijamos en el juego, el partido que hemos realizado fuera de casa contra un buen equipo ha sido bastante bueno; si nos fijamos en el resultado la sensación no es buena porque otro partido más se nos ha escapado, pero es que no podemos hacer nada más; tenemos que seguir en la línea en la que vamos y estar un poquito más acertados y agresivos en las áreas”.

Fran Fernández finalizó la comparecencia de prensa hablando sobre la primera titularidad de Boateng: “Richard creo que, para ser su primer partido de titular, ha estado bastante bien y a buen nivel; nos ha dado mucho equilibrio en ataque-defensa y con el balón ha estado bastante certero; creo que con el paso de los partidos y de las jornadas nos aportará cada vez más”.