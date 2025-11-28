ElPozo Murcia vuelve al Palacio para reencontrarse con la 'Marea Roja' ante el Jaén en el partido Costa Cálida

Fran Sánchez, director general de Deportes, ha presentado el partido Costa Cálida que enfrentará a ElPozo Murcia Costa Cálida FS contra Jaén Paraíso Interior. Este encuentro supone el regreso del equipo al Palacio de los Deportes tras un intenso mes de noviembre, una oportunidad para reencontrarse con la ‘Marea Roja’.

Un referente del deporte regional

Sánchez ha destacado el vínculo histórico del club con la comunidad, afirmando que "fue el primer equipo referente en el fútbol sala" y el primero en llevar la imagen de la Región de Murcia. Ha subrayado que esta unión se ha mantenido "en las buenas y en las malas", demostrando una solvencia consolidada a lo largo de los años.

Un inicio de liga prometedor

El director general ha elogiado el "buen comienzo de liga" del equipo murciano, pero ha advertido sobre el rival del sábado: "Jaén nunca baila solo y siempre viene con mucha fuerza". A pesar de que ElPozo lidera la clasificación y Jaén tiene la mitad de puntos, ha recordado que la liga es muy larga y que "ir primero tampoco obedece a mucho más que después enfrentarse de nuevo en unos playoffs que son mortales en el fútbol sala".

Finalmente, Sánchez ha aprovechado para felicitar al club y, en particular, a Juanjo, por el premio a una vida dedicada al deporte que le ha concedido la Asociación de la Prensa Deportiva. Con todo ello, se espera "un gran partido y el palacio de los deportes rebosante de gente" este sábado a las 17 horas.