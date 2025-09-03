COPE
Dani Aquino: "Quiero ayudar a UCAM CF a subir a Primera Federación"

El delantero murciano asegura en COPE Murcia que "espero seguir disfrutando del fútbol y de mi familia en un proyecto como el del equipo universitario"

V.C.G.

Dani Aquino, jugador de UCAM CF

Vicente Luis Cánovas

Murcia - Publicado el

1 min lectura

