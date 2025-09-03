Dani Aquino: "Quiero ayudar a UCAM CF a subir a Primera Federación"
El delantero murciano asegura en COPE Murcia que "espero seguir disfrutando del fútbol y de mi familia en un proyecto como el del equipo universitario"
Murcia - Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
"¿Tarde o temprano se va a hacer la fotografía de Sánchez con Puigdemont? Pues no tengan ustedes ninguna duda”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h