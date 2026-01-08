Bernat Canut valora la “competitividad” de un Jairis que ya es cabeza de serie en la Copa

El entrenador del Hozono Global Jairis, Bernat Canut, ha hecho un balance muy positivo de la primera vuelta de la competición. El equipo de Alcantarilla ha finalizado en cuarta posición, lo que le asegura ser cabeza de serie en la próxima edición de la Copa de la Reina, donde además defiende el título conquistado el pasado año.

Un equipo con hambre y mérito

Canut ha querido destacar la importancia de esta clasificación, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades. El técnico ha señalado que "con todas las bajas, la gente que ha llegado y con todo el movimiento no siempre controlable por por nuestra parte, el equipo no ha dejado de de pelear, de de competir”.

Para el entrenador, el resultado obtenido es un justo premio al esfuerzo de la plantilla. "Yo creo que que tiene mérito esta esta cuarta plaza, después de la primera vuelta, esas 9 victorias", ha afirmado Canut. Este registro supone una victoria más que en el mismo momento de la temporada pasada, un dato que "habla muy bien, pues, del hambre y de la competitividad de del equipo”.

Análisis del último partido

Sobre el último encuentro, Canut ha destacado el "muy buen inicio" del equipo, con "la gente muy metida". El conjunto murciano se jugaba ser cabeza de serie y "ha rendido muy bien en una pista complicada", de nuevo con solo nueve jugadoras disponibles, ya que Kendra continúa "sintiéndose regulín de la de la rodilla".

A pesar de enfrentarse a "un buen equipo" que buscaba llevar el partido a "un ritmo loco" por su "muchísima verticalidad", el Jairis fue "capaz de de controlar también el el ritmo". El técnico ha reconocido que en algunos momentos se les escapó el tempo y el rival "se ha acercado en el marcador", pero ha valorado la capacidad de gestión de sus jugadoras.

La segunda vuelta, a la vista

Finalmente, Bernat Canut ha expresado su "satisfacción" al terminar la primera vuelta y ha señalado que ya toca pensar en el futuro inmediato. "En 3 días, pues ya empezamos la segunda con un partido más que complicado contra Gernika, que viene de ganar al líder en casa", ha explicado. El objetivo ahora es "recuperar y preparar para ser ya un poquito mejores en pocas horas".