Bebe: "Tenemos que pasar página de lo que pasó frente a Córdoba. Tenemos que seguir mejorando y ser ambiciosos"
El jugador cordobés de ElPozo Murcia Costa Cálida, analiza la derrota del pasado sábado ante Córdoba y espera una reacción este martes ante Alzira FS en tierras valencianas
Murcia - Publicado el
1 min lectura
"Queridos niños, hay que estudiar y esforzarse. Hoy tenéis el mejor ejemplo de lo que significa el éxito como consecuencia del trabajo y disciplina. Se llama Alcaraz"
Carlos Herrera
