Bebe: "Tenemos que pasar página de lo que pasó frente a Córdoba. Tenemos que seguir mejorando y ser ambiciosos"

El jugador cordobés de ElPozo Murcia Costa Cálida, analiza la derrota del pasado sábado ante Córdoba y espera una reacción este martes ante Alzira FS en tierras valencianas

Bebe volvió a vestir la camiseta de El Pozo en el Palacio
V.C.G.

Bebe, jugador de ElPozo Murcia Costa Cálida

Vicente Luis Cánovas

Murcia - Publicado el

1 min lectura

