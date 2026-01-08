Ackerman, tras su partido 50 con el UCAM: "Empezamos el año de la mejor manera"

Facundo Ackerman, portero del UCAM Murcia CF, ha analizado la victoria del pasado domingo contra el Águilas, un partido que supuso el inicio de un tramo complicado del calendario. "Muy contento por esa victoria, empezamos el año de la mejor manera", ha declarado el guardameta, que considera los tres puntos como un impulso de confianza para lo que viene.

Un reto en uno de los campos más difíciles

El equipo ya tiene la vista puesta en el choque contra el Atlético Antoniano. Ackerman advierte que es "uno de los campos más difíciles de todo el año", lo que obliga al equipo a estar preparado. "Eso hace que vayamos mentalizados", afirma, consciente de que sumar en este tipo de escenarios es clave. "Si queremos conseguir el objetivo que tenemos, tenemos que sacar los puntos en ese tipo de campos también", ha sentenciado.

Trabajo, constancia y 50 partidos de alegría

El encuentro contra el Águilas fue, además, el partido número 50 de Ackerman con la camiseta universitaria, un dato que le "sorprendió". El portero se muestra feliz por la cifra: "Muy contento de llevar esos partidos aquí en el tiempo que llevo y con mucha alegría de seguir sumando partidos y de formar parte de este club".

Finalmente, Ackerman ha atribuido el buen momento del equipo al trabajo que se viene realizando durante todo el año. Aunque a veces "las estadísticas no reflejan tanto el trabajo", confía en que la buena dinámica continuará porque "se están haciendo las cosas muy muy bien", ha concluido.