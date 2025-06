Diaz Manzanera: "No es de recibo que niños de 10 años tengan acceso libre a internet"

El Fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luís Díaz Manzanera ha hecho hoy un repaso a la actualidad en los micrófonos de COPE.

"Hay un aumento de las diligencias penales pero no significativo, entre un 8 y un 10 por ciento, algo normal porque también aumenta la población. Sigue siendo preocupante los delitos cometidos por menores de edad y relacionados con la libertad sexual. Hay demasiada facilidad en el acceso a las nuevas tecnologías. Hay que limitar el uso de los dispositivos a partir de una determinada edad. Debería estar más regulado. Yo abogaría por un límite como mínimo de 16 años para arriba. No es de recibo que niños de 10 o 12 años tengan acceso a las nuevas tecnologias y accedan a páginas prohibitivas porque no tienen la suficiente madurez. Internet es bueno pero hay que limitar ámbitos. Antes de Internet el delincuente tenía que salir sí o sí a la calle a buscar a la víctima. Ahora se cometen desde su casa y entrando en la casa de las víctimas. La legislación siempre va después de la realidad social pero ahora el legislación debe regular porque ya se ha constatado esta realidad".

violencia contra la mujer

"En violencia contra la mujer no hay un crecimiento significativo. Se nota que la sociedad y las mujeres son menos reacias a presentar denuncias y se presentan cada vez más. Vendrán un juez y un fiscal antes de final de año y dependerán del juzgado de violencia contra la mujer. Es una noticia positiva".

trata de seres humanos

"No cesa el aumento de trata de seres humanos. Las mafias buscan zonas geográficas con costa. Debido a la presión policial y judicial en la zona de Cádiz, por ejemplo, se están desplazando a lugares como Murcia. Se trata de que esa presión se la traslademos a otros y dejen más tranquila a la Región. La Fiscalía celebra reuniones habituales con ONGS para este tema. Se pueden contar casos espeluznantes. Mujeres que vienen engañadas, las recogen en el aeropuerto, las encierran en pisos y chalets que son más difíciles de controlar. Es una delincuencia que no se ve".

menos corrupción

"En la Región siguen produciéndose episodios de corrupción, pero desde 2008 se vienen persiguiendo esos delitos. Esa presión ha traído como consecuencia que no se produzcan en un número tan elevado. Hemos notado una colaboración de las administraciones públicas que cuando detectan actuaciones irregulares lo ponen en conocimiento de la Fiscalía".

el fiscal contigo, todo un éxito

"Cerca de 20.000 estudiantes han pasado ya por el proyecto “El Fiscal contigo”. Estoy muy satisfecho. Voy a las 9 zonas escolares. Hay mucho desconocimiento sobre lo que es la figura del fiscal. Incluso en la sociedad que no conoce sus funciones. Estoy consiguiendo con las charlas que los ciudadanos sepan la labor constitucional que ejercemos. Ha habido directores de centros educativos que me han confirmado un despertar de las vocaciones por el derecho".