La UCAM desembarca en Madrid junto al COE con un nuevo campus que fusiona deporte y educación

La UCAM ha inaugurado su primer campus en Madrid, el Centro de Educación Superior Alma Máter, en un acto celebrado junto al Comité Olímpico Español (COE). El evento ha estado presidido por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, María Dolores García Mascarell, presidenta de la UCAM, y Alejandro Blanco, presidente del COE, y ha contado con la asistencia de más de 400 personas, incluyendo autoridades y deportistas olímpicos.

Un proyecto de excelencia y valores

Durante la inauguración, Isabel Díaz Ayuso ha destacado la alineación de objetivos entre las instituciones, afirmando que comparten "apostar por la excelencia académica, la internacionalización, el deporte como escuela de vida, los valores olímpicos, la innovación". La presidenta madrileña ha señalado que el proyecto se sustenta en "valores fundamentales para la vida, empezando por el trabajo, el equipo, la superación, el esfuerzo, y también unos valores católicos sustentados en la libertad, en la vida, en la verdad y en la razón".

00:00 Volumen Cerrar V.C.G. Arranca el campus UCAM-COE en Torrejón de Ardoz

Ayuso también ha rendido homenaje al fundador de la universidad, José Luis Mendoza, a quien ha descrito como "la persona que más ha apostado por vincular la universidad con el deporte". Sus palabras exactas han sido: "Este nuevo campus es el sueño del fundador y primer presidente de la UCAM, José Luis Mendoza. Por eso, hoy también le honramos y le recordamos con este acto".

Este nuevo campus es el sueño del fundador y primer presidente de la UCAM, José Luis Mendoza" Isabel Díaz Ayuso Presidenta de la Comunidad de Madrid

20 millones de inversión y una oferta de alta demanda

El nuevo campus, ubicado en dos edificios en una parcela de 11.500 metros cuadrados en Torrejón de Ardoz, ha supuesto una inversión de 20 millones de euros y prevé generar más de 200 empleos en su fase inicial. La presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarell, ha expresado que esta apertura es "la materialización de un afán que José Luis persiguió insistentemente durante años. Desde hace mucho tiempo soñó con traer esta misión al centro de nuestro país".

La actividad académica oficial comenzará en septiembre de 2026 con una oferta inicial de cinco grados de alta demanda: Fisioterapia, Psicología, Enfermería, Nutrición Humana y Dietética, y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. El modelo docente de la UCAM se basa en grupos reducidos, tutorías personalizadas y una fuerte orientación a la empleabilidad, aunque se espera que el campus acoja exámenes de títulos online a partir de febrero.

En su intervención, García Mascarell ha reafirmado el compromiso de la institución: "La UCAM nació con una vocación clara, ser una universidad católica comprometida con la verdad, la vida y la evangelización". Ha añadido que seguirán dialogando con la cultura actual y ofreciendo "respuestas desde la verdad del evangelio", además de continuar con su misión: "Seguiremos promoviendo la investigación de excelencia, la formación de profesionales competentes y, sobre todo, de personas libres, con criterio y solidarias".

Seguiremos promoviendo la investigación de excelencia, la formación de profesionales competentes y, sobre todo, de personas libres, con criterio y solidarias" María Dolores García Mascarell Presidenta de la UCAM

Expansión nacional e internacional

Esta sede en Torrejón de Ardoz es la primera que la UCAM abre en Madrid. La universidad ya cuenta con un campus en Murcia y otro en Cartagena, además de una red de 15 oficinas internacionales en cuatro continentes que se ha expandido recientemente con nuevas aperturas en Estados Unidos, Nigeria y Filipinas.