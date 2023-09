PP y Vox confirman el acuerdo de Gobierno

El Partido Popular y Vox han anunciado esta noche, en un comunicado conjunto, el "acuerdo de gobernabilidad" que evita la repetición electoral en la Región de Murcia.



El comunicado explica que "tras distintas conversaciones, reuniones y contactos", el presidente del PP en la Región de Murcia, Fernando López Miras y el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, han cerrado "los términos del acuerdo que pone fin al bloqueo y facilita la investidura".



De esta manera, según el comunicado, Vox "asume el compromiso" de votar a favor de la investidura de Fernando López Miras y los representantes de la formación de Santiago Abascal entrarán a formar parte del Gobierno regional con las consejerías de Fomento y la de Seguridad, Interior y Emergencias, ésta última con rango de vicepresidencia.



El comunicado no menciona que Vox obtenga la consejería de Agricultura, como reclamaba.



No obstante, el acuerdo contempla que esta formación propondrá al presidente del Consejo de la Transparencia, "que asumirá también las funciones del Defensor del Pueblo murciano", que no existía hasta ahora en la comunidad murciana.



PP y Vox asumen un compromiso programático que se dará a conocer próximamente, añade el comunicado.



Los líderes regionales del Partido Popular y de Vox han valorado que haya prevalecido “el diálogo, el entendimiento y la responsabilidad” para no llevar a la Región a una nueva repetición electoral.



Antes de hacer público el comunicado conjunto, desde Vox José Ángel Antelo había "celebrado" en X, la antigua Twitter, un "acercamiento de posturas" que hacía posible desatascar la negociación", al tiempo que consideraba "importante" que su partido "esté en el Gobierno".



El Partido Popular ha respaldado la decisión de Fernando López Miras de evitar la repetición de las elecciones en la Región de Murcia y de dar entrada a dos integrantes de Vox en el Gobierno autonómico, según fuentes del partido.



De esta forma, han añadido, queda completado el mapa de poder territorial, con 11 presidencias autonómicas para el PP, tres para partidos de perfil nacionalista y tres para el PSOE.



Las fuentes populares han destacado que repetir las elecciones supondría un coste superior a los 5 millones de euros e implicaría mantener restringidas las capacidades del Gobierno autonómico durante dos meses más, a la espera de que los murcianos votaran de nuevo.



El PP ha confiado en este proceso en los planteamientos negociadores de su presidente, y habría avalado cualquier posición que hubiera adoptado pensando en los ciudadanos de la Región de Murcia.



Las fuentes populares han subrayado que con esta decisión la única repetición electoral que podría tener lugar en nuestro país sería la de las elecciones generales, "una constante en España desde que Pedro Sánchez esté en política, puesto que con él como secretario general del PSOE se repitieron en 2016 las que se celebraron en 2015, y se repitieron en noviembre de 2019 las que se celebraron en abril de ese mismo año".



Para el PP, esa "garantía de inestabilidad que es Sánchez" ya la tiene en cuenta incluso la presidenta del Congreso de los Diputados, "que para fijar la fecha del debate de investidura ya contempla de nuevo esa posibilidad de repetición electoral".



El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo considera que en Murcia se ha evitado que pase "lo que ya ha pasado en dos ocasiones en España y puede pasar en una tercera por culpa de Pedro Sánchez".