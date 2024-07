El vicepresidente y el consejero de Fomento presentan este viernes su dimisión a López Miras

El vicepresidente de Murcia, José Ángel Antelo, y el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, presentarán este viernes al presidente autonómico, Fernando López Miras, su dimisión tras la ruptura anoche por parte de Vox del acuerdo de gobierno firmado en septiembre de 2023 con el Partido Popular.



En rueda de prensa en la sede de la Consejería de Interior, que también ha dirigido estos últimos diez meses, y acompañado por Pancorbo, ha dicho que las dimisiones afectarán a todos los altos cargos de la administración autonómica de su partido, y que él pasará a la oposición y mantendrá su escaño en la Asamblea Regional de Murcia, mientras que el titular de Fomento volverá a la actividad privada.



Sobre los pactos municipales, suscritos para el gobierno de 8 ayuntamientos, entre ellos, tres de los cuatro de mayor población (Cartagena, Lorca y Molina de Segura), el también presidente provincial de Vox ha subrayado que ordenará su ruptura si "colaboran con la inmigración ilegal", como argumenta que ha ocurrido con el PP a nivel autonómico.



Sigue el guion avanzado por el eurodiputado y miembro de la dirección nacional del partido Jorge Buxadé en una entrevista en TVE, donde ha dicho que los gobiernos municipales no tienen ninguna responsabilidad en política migratoria y no han intervenido en el reparto de menores por las comunidades, por lo que los acuerdos locales "siguen vigentes".



"Donde está Vox no se colabora con la inmigración ilegal y si se hace es porque no está Vox", ha dicho tras calificar a Murcia como "la Canarias de la península, la segunda provincia con mayor entrada, donde no se puede mandar el mensaje de que toda África cabe en la región".



En su opinión, se ha incumplido uno de los puntos de su acuerdo regional con el PP, que dice literalmente: "Apostamos por la coordinación de las Policías Locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir la delincuencia, erradicar con eficacia la acción de las bandas organizadas y luchar contra las mafias de la inmigración ilegal".



Pero "una cosa es lo que se dice y otra lo que se vota, y en este caso es totalmente contradictorio hacerlo a favor del acogimiento de menores aunque los servicios sanitarios sociales estén saturados", ha añadido.



Según sus palabras, tanto el presidente murciano como el valenciano, Carlos Mazón, "han intentado que no sucediera lo que ha sucedido", pero a Miras "evidentemente le fue difícil" explicarle "por qué habían cambiado de posición en el último momento y cuando su consejera dijo que no podían acoger más menores en Murcia", porque lo que hay que hacer es "convenios de extradición y devolverlos con sus padres".



"Lo más valioso es la palabra dada y no la incumplimos. Es verdad que queda un gobierno débil y lo mejor es que se elija un modelo, el francés o seguir respetando el orden y sostener que a España se viene a generar empleo y riqueza, a mantener el orden y a respetar y entender que hombres y mujeres somos iguales ante la ley", ha señalado sin dejar claro si era partidario de adelantar elecciones, pese a ser preguntado por ello.



"Seguimos en la oposición" en el Parlamento autonómico, donde votarán "a favor de lo que sea correcto" y donde queda en el aire la elección prevista de un comisionado de la Transparencia la próxima semana con un nombre propuesto por este partido, acuerdo que formó parte del acuerdo de coalición autonómico entre el PP y Vox para acabar con el anterior consejo del ramo.



"Este Gobierno de Murcia llegó tras el boicot" del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el último momento, a punto de vencerse el plazo para repetir forzosamente las elecciones autonómicas del 2023.



Tras citar el reparto de vocales que ha pactado con el PSOE y los futuros acuerdos que quedan entre los dos partidos mayoritarios en el Congreso de los Diputados en distintos importantes organismos, ha calificado a Feijóo de "un problema grave, el mejor ministro de Pedro Sánchez, que vive constantemente salvándolo".