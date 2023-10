Veinticinco murcianos se encuentran en Israel

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha asegurado este martes que hay 25 murcianos en la actualidad en territorio israelí, concretamente 13 que son residentes en la zona y otras 12 personas que se encuentran de viaje turístico, según le han confirmado desde el Consulado de Israel en España.



“Ninguno de ellos ha requerido asistencia y tampoco han contactado con el Consulado, ni la Embajada de Israel”, por lo que se entiende que no han requerido ayuda por el momento, ha señalado López Miras, quien ha hecho estas declaraciones en Cartagena durante un acto por el Día Mundial de la Salud Mental.



El jefe del Ejecutivo murciano ha comentado que ayer lunes envió una carta al embajador de Israel en España “solidarizándome con la situación, condenando los ataques terroristas y prestando toda la ayuda que sea necesaria”.



En opinión de López Miras, “la democracia y España tienen que estar al lado de Israel”, así como condenando y rechazando “de la forma más rotunda” los ataques terroristas. “Murcia va a estar al lado de pueblo de Israel y contra el terrorismo”, ha recalcado.



Respecto a las declaraciones de Sumar, el presidente de la Comunidad Autónoma ha calificado de “barbaridad decir que Hamás no es una organización terrorista”, y ha tachado de “vergüenza” que parte del Gobierno de España no condene los atentados contra Israel.



Para López Miras, la postura de Sumar es “anacrónica” y “comunista”, y ha defendido estar “al lado de la justicia y de la democracia y en contra de estados que apoyan el terrorismo”.

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ve en riesgo la igualdad entre los ciudadanos consagrada en la Constitución si finalmente el pacto de Gobierno se sustenta en las formaciones nacionalistas.



López Miras, quien ha hecho estas declaraciones en Cartagena durante un acto por el Día Mundial de la Salud Mental, ha manifestado su “preocupación” por la posibilidad de que el próximo Gobierno de España esté “sustentado en pactos con los que no creen en España y su unidad”.



“La llegada del presidente va a depender de que no se cumpla la Constitución y que haya desequilibrios entre los ciudadanos”, ha lamentado López Miras.



Igualmente, se ha mostrado en contra de “supeditar la igualdad de los españoles a aquellos que quieren romper con la Constitución, el estado de derecho y que después de cometer un delito no exista ese delito. “La mayoría de los españoles no quieren esto”, ha concluido.