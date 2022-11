Unos 57.000 murcianos perciben las ayudas del ingreso mínimo vital

Desde la aprobación en mayo de 2020 de la ley del ingreso mínimo vital (IMV), unas 57.000 personas han recibido esa prestación en la Región de Murcia, según ha detallado este viernes el ministro de Inclusión, Seguridad y Migraciones, José Luis Escrivá.



Lo ha dicho durante una visita a la comunidad autónoma, en la que no ha concretado cuántas personas hay todavía susceptibles de obtener esa ayuda y que no han accedido a la misma.



Ha insistido en que desde el Ministerio se están llevando a cabo actuaciones con los ayuntamientos para poder facilitar que todas las personas “realmente elegibles” para esa prestación tengan la posibilidad de conseguirla, de manera que los propios servicios sociales municipales y ONG puedan certificar situaciones de particular vulnerabilidad y ayudar en las tramitaciones.



El próximo mes de enero, ha señalado, llegará a Murcia y Lorca el “autobús del IMV”, con el objetivo también de llegar a todas las personas que viven y se mueven en entornos de comedores sociales o parroquias para explicarles que tienen derecho a solicitar estos fondos.



En España se han tramitado en torno a medio millón de solicitudes de IMV.



El ministro se ha referido también al reto a nivel autonómico que tiene el INSS, que pasa por el refuerzo de su plantilla, congelada durante una década, lo que ha llevado a que los funcionarios estén “muy envejecidos”, con una edad media de 57 años.



De manera inmediata, se van a incorporar a las plantillas en torno a medio centenar de interinos que están en el proceso de selección para ello, ha apuntado.

Arranque de noviembre "muy dinámico"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha confirmado que el arranque del mes de noviembre "está siendo, de nuevo, muy dinámico" en lo que respecta al comportamiento del mercado laboral y la afiliación a la Seguridad Social.

Escrivá ha hecho esta previsión en base a la evaluación que su Ministerio realiza de forma "continua" sobre el empleo y afiliación a la Seguridad Social.

"Somos el país de Europa que más empleo ha creado desde la pandemia", según el ministro, quien ha confirmado que el mercado de trabajo está demostrando una "gran resiliencia" en un entorno, además, "muy complejo" como el derivado de la guerra, con la subida de los precios de las materias primas.

Con todo, ha insistido en que la resiliencia de la economía, en general, y del mercado de trabajo, en particular, es "extraordinaria" en lo últimos meses.

Descarta un posible escenario de recesión

Al ser preguntado por el hecho de que la Comisión Europea haya recortado el crecimiento de España a un 1% en 2023 y si el país se aproxima a una recesión, Escrivá ha recordado que su profesión ha sido hacer "previsiones económicas" y siempre ha dicho que, en entornos tan "inciertos", las previsiones son de una "utilidad limitada".

"Los economistas tenemos muy difícil hacer previsiones", según el ministro, que recuerda que ya se "equivocaron" con la pandemia, periodo en el que pronosticaron que el paro iba a crecer al 25% pero no pasó del 16% y, actualmente, está en el 12%.

Ha admitido que hay "interés" para saber lo que va a pasar, pero ha advertido que las cifras que aportan los organismos internacionales tienen márgenes de incertidumbre "muy grandes". Por eso, ha remarcado que "lo más importante" es "evaluar en sus propios méritos la información que va llegando".

"En situaciones inciertas, son mucho más valiosos los datos duros que van llegando como los de empleo o recaudación" que "hacer predicciones en entornos tan complejos", según el ministro, quien ha considerado que no se prevé un escenario de recesión porque la información que se va conociendo "despeja ese tipo de posibles daños".

En cualquier caso, ha señalado que cuando se plantean escenarios de este tipo son "de materialización pequeña".

Y es que los organismos internacionales y públicos "tienen la obligación de anticipar escenarios de probabilidad de ocurrencia muy limitada". "A veces confundimos el escenario central con un escenario de riesgo de ocurrencia bajo", ha apostillado.

Reforma del sistema de pensiones

En cuanto a la reforma del sistema de pensiones, ha señalado que mantiene un diálogo continuo con los agentes sociales y, de hecho, se reúne con ellos otra vez la semana que viene.

"Tengo que decir que la reforma está prácticamente hecha y nos queda muy poco, un par de elementos que esperamos acordar en las próximas semanas con los agentes sociales para llevarlo al parlamento", ha zanjado.