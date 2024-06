Una vecina de Aljucer, con un hijo con parálisis cerebral, tendrá 15 días para encontrar casa

Quince días. Ese es el período que le han dado a Mariana Petrova, una vecina de Aljucer, para marcharse de la casa que alquila desde hace 5 años.

El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Murcia ordenaba por segunda vez el desahucio de Mariana. La afectada se encontraba en una situación económica delicada lo que provocó que no pudiera hacer frente a los pagos del alquiler. Situación que se extendió durante dos años.



A esto se le suma que vive con sus 2 hijos. Una chica mayor de edad y un menor de 16 años con parálisis cerebral. El joven tiene una discapacidad del 80 por ciento y es asistido por un nebulizador y alimentado con sonda.

Cuando pudo recuperarse de esa complicada situación económica, su casero le comentó que no quería el dinero y que debían marcharse porque tenía otros inquilinos esperando para entrar a vivir allí. Esta mujer ha querido aclarar que no culpa al propietario de la vivienda. “No es reponsable de queme haya retrasado con los pagos. Él alquila para cobrar, pero yo tengo un nene con problemas y tampoco es mi culpa”, ha explicado Mariana Petrova.





A las once y media de la mañana estaba previsto el desalojo de esta familia. Un desahucio que, finalmente, no se llevará a cabo por el momento. Mariana Petrova tendrá hasta el 5 de julio para buscar una nueva vivienda.

A día de hoy esta inquilina se las ingenia como puede para trabajar. Algo que se vuelve complicado teniendo un hijo dependiente. Por ello, según ha explicado ella misma, trabaja por horas vendiendo bolsos o bisutería.

Apoyando a esta familia estaban vecinos, miembros de los Yayoflautas y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con el Sacerdote Joaquín Sánchez como portavoz.

Finalmente, servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia han podido negociar con el juzgado para darle tiempo a Mariana a encontrar un piso.