El papa recibe a una delegación de la UCAM

El papa Francisco recibió hoy a una delegación de la Universidad Católica de San Antonio, de Murcia con motivo del 25 aniversario de la creación de esta institución y habló de su fundador, José Luis Mendoza Pérez, como un "testigo del amor de Dios".

Francisco pidió a la delegación murciana que "sigan trabajando desde el corazón de la Iglesia para llevar a Jesucristo a cada hombre que se acerca a sus aulas, a sus vidas, para formar personas capaces de acoger a Dios y de testimoniarlo en cualquier ambiente".

Hablando del fundador de la universidad, el pontífice sostuvo que "quiso dejar como legado una universidad misionera, evangelizadora y profundamente existencial, nacida del corazón de la Iglesia e impulsada por la fuerza del amor de Dios".

??HIGHLIGHTS | Pope Francis received in audience at the Vatican the Members of the Catholic University of Saint Anthony of Murcia (Spain) @UCAM. pic.twitter.com/Pzl8uuDjff