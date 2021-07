Murcia pone en septiembre una línea para unir Plaza Circular con el Campus de la Salud

La concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria, Carmen Fructuoso, y el concejal de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto, Antonio Benito, han presentado esta mañana la nueva línea de autobús que unirá, a partir de septiembre, la Plaza Circular con el Campus Ciencias de la Salud.

El servicio se ajustará al calendario para días de clases y exámenes y de acuerdo con los horarios facilitados por la Universidad de Murcia para la entrada y salida de alumnos del Campus Ciencias de la salud.

Así, los lunes tendrá una frecuencia de 30 minutos con 17 expediciones de Murcia al Campus y otras 17 en sentido inverso.

De martes a viernes la frecuencia también será de 30 minutos y el número de expediciones de 15 en cada sentido.

El recorrido comenzará en la Plaza Circular, continuando por Gran Vía, Alameda de Colón, Calle Floridablanca, El Rollo, Ctra. El Palmar, RM-302 (Ctra. La Alberca), Vía de servicio de la autovía y Avda. Ciudad Sanitaria hasta Campus de la Salud.

Las paradas contempladas son las siguientes:

• Plaza Circular, 48 (Mercadona).

• Santa Isabel (Gran Vía Escultor Salzillo)

• Alameda de Colon, 11.

• Innovadora (barrio San Pio X).

• La Vereda (Ctra. Del Palmar - Aljucer).

• Campus Ciencias de la Salud.

El recorrido desde el Campus Ciencias de la Salud a Murcia será Campus Ciencias de la Salud, N-301ª, Avda. Primero de Mayo de El Palmar (desvío), Ctra. El Palmar, El Rollo, Calle Floridablanca, Alameda de Colón, Hernández del Águila, Glorieta, Gran Vía, Avda. Constitución y Plaza Circular.

Las paradas serán:

• Campus Ciencias de la Salud: Por definir en el aparcamiento que tiene acceso desde Avda. Canteros de El Palmar.

• La Vereda (Ctra. Del Palmar - Aljucer).

• Colonia San Esteban (barrio San Pio X).

• Alameda de Colon.

• Glorieta de España.

• Santa Isabel (Gran Vía Escultor Salzillo

• Plaza Circular, 48 (Mercadona).

Esta nueva línea supone una ampliación del 27.6% con respecto al servicio actual concesional.

La concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria, Carmen Fructuoso, ha explicado que "ponemos en marcha esta línea debido al gran interés público y social, ofreciendo de esta forma una innegable mejora en la oferta del transporte para un importante número de estudiantes y personal del campus de Ciencias de la Salud".

Por su parte, el concejal de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto, Antonio Benito, ha señalado que "con esta nueva línea los estudiantes del municipio de Murcia podrán tener alternativas de transporte para que tengan más fácil el acceso al campus".

Tarifas

- Billete Pedanías: 1,85 €

- Bono Transbordo General Municipio de Murcia: 1,15 €

- Bono Transbordo Estudiantes Municipio de Murcia: 0,85 €

- Bono General Tricolor: 1,15 €

- Bono Estudiante Tricolor: 0,85 €

- Bono Familia Numerosa General Tricolor: 0,50 €

- Bono Familia Numerosa Especial: 0 euros

- Bono 100: 0 euros

El coste de esta nueva línea asciende a 300.000 euros y será asumido en su totalidad por el Ayuntamiento de Murcia. La línea dará servicio a 483 estudiantes del municipio de Murcia y a 690 estudiantes de otros municipios de la Comunidad de Murcia. Por ello, Fructuoso ha pedido colaboración y financiación al Gobierno regional.

"El Ayuntamiento de Murcia va a hacer todo lo posible para prestar un servicio de calidad, pero necesitamos que el Gobierno de Murcia aporte dinero a esta línea y no mire para otro lado y no deje la carga de todo al Consistorio. Hasta el momento, no hemos recibido respuesta alguna por parte del Gobierno regional. Nuestro objetivo fundamental es ofrecer el mejor servicio tanto a los estudiantes del municipio de Murcia como a los del resto de la Comunidad", ha concluido la concejala.