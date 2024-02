De Murcia a Madrid, por Cieza y Hellín.

Así lo ha destacado el alcalde de Hellín, Manuel Serena. Hoy ha recordado que su municipio es cabecera de una comarca de 70.000 personas acostumbradas a utilizar un servicio ferroviario que les acercaba a Madrid y a Murcia.

A juicio de Serena, "el Gobierno central no apuesta por esa línea y perdemos un valor importante para el desarrollo futuro tanto para pasajeros como para mercancías. Se deben aprovechar las políticas europeas para conectarnos territorios como Murcia y Albacete, desde el punto de vista turístico y con la costa. La infraestructura está y además se hizo una mejora con la variante de Camarillas recientemente".

Murcia no pierde la esperanza

El concejal de Urbanismo de Murcia, Antonio Navarro, asegura que desde el Ayuntamiento no se tienen muchas esperanzas en que cambie la posición del Gobierno central "aunque vamos a seguir insistiendo. Mañana presentaremos una moción en el Pleno porque el Gobierno de España tiene unas obligaciones para invertir, modernizar y electrificar. Exigimos que se empiece cuanto antes con los estudios informativos porque tenemos un compromiso con Europa para hacer realidad este corredor central entre Murcia y Madrid.

La línea por Chinchilla, compatible con la mejora del AVE

Es lo que asegura el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, quien recuerda que el ferrocarril es lo que vertebra territorios. "La línea por Chinchilla, Helín y Cieza históricamente nos ha conectado con el centro de España y no podemos renunciar a ello. Esa conexión se hace más necesaria ahora porque las frecuencias del AVE no son las deseables. Vamos a trabajar con IRIO para mejorar esas conexiones, pero una cosa no excluye la otra".

Los consumidores también apoyan

Desde las asociaciones de consumidores, Pedro Manuel Martínez, vocal de CONSUMUR, subraya que los consumidores son sufridores de la carencia de esta línea. No podemos caer en la tentación de que el AVE va a resolver los problemas ferroviarios. También está pendiente una línea en las condiciones deseables con Lorca, Cartagena y las provincias limítrofes. Nos congratula el hecho de que se den cita ya varias formaciones políticas de signo distinto. Todos tenemos que trasladar el mismo mensaje.