Mujeres y murcianas

El 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer fue adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1977.

En la Región de Murcia hay más de 782 mil mujeres. Entre ella deportistas, artistas, voluntarias... En este 8 de marzo COPE Murcia da voz a algunas de estas mujeres.

María del Carmen Gómez es la primera mujer paracaidista en portar la bandera española el 12 de octubre. Aunque no siempre ha querido ser paracaidista, ha confesado que ha sido la mejor decisión que ha tomado en su vida.

María del Carmen Gómez, paracaidista: “Es algo que me he encontrado por el camino. Todo lo que he hecho en esta vida me ha traído hasta aquí. La mejor decisión que tomé en mi vida fue entrar en las Fuerzas Armadas. A día de hoy en las Fuerzas Armadas hay más mujeres. Tengo todo el apoyo de mis compañeros y estoy muy contenta”.

Entre las deportistas de la Región de Murcia está la futbolista Silvia Lloris. Su madre siempre le ha dado las fuerzas para seguir esquivando los problemas de la vida. De ahí a que ella sea uno de sus referentes.

Silvia Lloris, futbolista: “Estoy orgullosa de que el fútbol femenino siga creciendo. Mi madre siempre ha sido una referente para mí. Tanto como madre como mujer. Ella para mí es todo un referente en el fútbol, en la vida y en todo”.

Alicia Catalán es una murciana que estudió ADE porque veía difícil dedicarse al arte. Sin embargo, durante la carrera nunca dejó de hacer ilustraciones. Se empezó a hacer viral en redes sociales por utilizar como lienzo su cuerpo.

Alicia Catalán, creadora de contenido en redes sociales: “Nada te lo van a dar regalado. Yo siempre digo que la suerte no existe. La suerte es la combinación de que te llegue la oportunidad y el estar preparado para aprovecharla. Muchas veces vas a ver que no te llegan las cosas buenas y a pesar de eso tienes que seguir detrás”.

Si seguimos hablando de arte, hay que mencionar el flamenco. Victoria Cava es cantante y para ella el flamenco lo es todo.

Victoria Cava, cantante de flamenco: “El flamenco es mi vida, es mi mundo, el que me sustenta cada día. Dentro de él está integrado absolutamente todo. En sus letras se habla de toda la diversidad, del amor, de la muerte, de la pobreza, del esfuerzo, de la esperanza”.

En la Región de Murcia hay alrededor de 82 mil mujeres y niñas con discapacidad. Según la vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional e Inclusión digital de la ONCE, Patricia Sanz, las mujeres con discapacidad lo tienen muy difícil a la hora de acceder al mundo laboral.

Patricia Sanz, vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional e Inclusión digital de la ONCE: "Loimportante es que reconozcamos que las dificultades existen y que lo veamos como lo que es, una situación de mujeres con discapacidad y con ese deseo de incorporarnos con la mayor inclusión posible a la sociedad".

Hoy 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer para conmemorar sus logros y promover el apoyo mundial a las mujeres.