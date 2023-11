Manifestantes se concentran frente a la sede de los socialistas en Murcia

Centenares de manifestantes se han concentrado este martes, desde las 20.00 horas, frente a la sede PSOE en Murcia, situada en la calle Princesa, en contra del Gobierno central por sus posibles pactos con los independentistas y una posible ley de amnistía.

Los participantes han calificado a Pedro Sánchez de "terrorista" y han pedido que "Puigdemont, a prisión". Además, se han podido leer carteles con 'Golpe de estado ya', 'La Nación está en venta', 'No en mi nombre. No a la amnistía', 'Pedro quiere foto. Nos vende por un voto' y 'Sánchez, traidor. España no se vende', entre otros.

Durante la concentración se ha leído un comunicado en el mostraron su desacuerdo en que la amnistía sea un instrumento útil para la concordia.

A la cita, como ya habían anunciado, han acudido representantes de Vox , encabezados por el vicepresidente del Gobierno regional, José Ángel Antelo; además del consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo; el portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez; y ediles de los ayuntamientos de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina, entre otros.

Antelo ha querido destacar el apoyo de su formación política a la sociedad civil "para decir no a la amnistía, no al golpe que pretende Sánchez, que quiere acabar con nuestra Constitución y con la convivencia entre todos los españoles"

Ha señalado que están "cansados" de ver "cómo los traidores toman el poder desde la Moncloa". "El golpe de Estado de 2017 se hizo en la Generalidad de Cataluña y ahora se está haciendo desde la Moncloa", ha lamentado Antelo, quien ha considerado que "es nuestro derecho y nuestro deber proteger la unidad de la nación".

Por ello, ha invitado "a que tome las calles", ya que, ha considerado, "no hay mayor acto de corrupción que es cambiar sillas por votos".

"El señor Sánchez ha sido un presidente que llegó al poder de manera ilegítima, y ahora mismo es un presidente que pretende perpetuarse de forma ilegal", ha indicado Antelo, quien ha resaltado que "es un presidente que ya se ha saltado la Constitución. Y esto no lo afirmo yo, sino que lo dice el Tribunal Constitucional".