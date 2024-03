Se llama Aurora y es una de las protagonista de este 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down. Esta es una afección en la que una persona nace con un cromosoma más en el par 21 o una parte adicional de él.

Alrededor de mil personas tienen síndrome de Down en la Región de Murcia. Aurora tiene 19 años y esta joven sigue estudiando para trabajar de lo que más le gusta: “Hago una FP de Ofimática. Me gustaría trabajar en una oficina, con los ordenadores...”

Francisco también estudia y le encantaría trabajar en un hotel. Este joven forma parte de la radio de ASSIDO, la asociación para personas con síndrome de Down. “La radio de ASSIDO está hecha por chicos y chicas con síndrome de Down y otras discapacidades. Hablamos de las cosas que nos gustan: películas, videojuegos, música, teatro”, ha explicado Francisco.

Según el presidente de ASSIDO, Víctor Martínez, es muy importante darles más autonomía a las personas con síndrome de Down y entender que tienen sus propios proyectos de vida.

Por otro lado está Paco que tiene 46 años. Cuando nació había mucho desconocimiento sobre el síndrome de Down. Para su madre, Teresa, afrontar la noticia de que su hijo tenía esta afección fue algo duro.

Teresa, madre de un hijo con síndrome de Down: “Mi familia cambió cuando tuvimos a mi hijo con síndrome de Down porque afrontar eso es duro. No te lo esperas. De alguna manera se truncan tus ilusiones pero, pese a mi juventud, ese handicap que me presentaba la vida me hizo ser luchadora”.



A día de hoy, con 66 años, Teresa se sigue ocupando de Paco. Según ha confesado en COPE esta madre, su hijo le ha enseñado a entender la vida de manera diferente.

Teresa, madre de un hijo con síndrome de Down: “Paco me ha enseñado a vivir la vida con amor. Yo aprendo de mi hijo todos los días.”