López Miras dice que Sánchez es una amenaza para la igualdad entre territorios y españoles

El presidente provincial Vox y vicepresidente del Gobierno de la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha viajado hasta Barcelona para participar en el acto convocado por Sociedad Civil Catalana bajo el lema 'No en mi nombre. Ni amnistía, ni autodeterminación'.

Antelo ha destacado que su partido participa en el acto para apoyar a los "miles y miles de españoles que van a decir no a la amnistía, no a Pedro Sánchez y no a sus socios", porque considera que sería "nuevamente volver a quebrantar el orden constitucional".

"Los españoles sabemos perfectamente lo que han hecho, han dado un golpe de Estado contra nuestra Constitución y nosotros no nos vamos a quedar mirando españoles. Tenemos el derecho y el deber de defender la unidad de la nación", ha añadido.

La marcha es para presidente provincial de Vox una forma de recordar "a los golpistas que ya les metimos una vez en la cárcel y que si se atreven a volver a hacer, los volveremos a meter otra vez en la cárcel".

Nosotros hemos venido a defender lo más importante, que es la igualdad entre todos los españoles frente a aquellos que intentan poner un muro, que intentan dividir por dónde vivimos o por la lengua en la que hablamos", ha apuntado.

En este sentido, ha subrayado que "hay una lengua única para toda España, la lengua vehicular que es el español, que todos tenemos que tener el derecho y la oportunidad de conocerla y de estudiar en esa lengua".

Sobre la posición del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en relación a la amnistía, Antelo ha afirmado que la amnistía "no es otra cosa más que un acto de corrupción masiva por parte de Pedro Sánchez", porque para el líder de Vox han cometido "uno de los mayores crímenes, que es atentar contra la unidad nacional de manera unilateral".

"Lo que seamos los españoles se decidirá entre todos los españoles y no por un puñado de políticos que se dedican, cada día, a trabajar en contra de los intereses de España", ha destacado Antelo, que añade, "son los enemigos de la nación".

Por último, el presidente provincial de Vox ha indicado que aquellos que no respetan el orden constitucional "deben de ser ilegalizados, como hemos pedido ya muchas veces en el Congreso, y por desgracia nos hemos quedado solos defendiendo una postura razonable que pasa en otros países".