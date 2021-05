López Miras: "La consumación de los planes del Gobierno central podría generar desabastecimiento en las casas"

El presidente regional, Fernando López Miras, ha alertado este sábado que si se consuman los planes del Gobierno central en relación al trasvase Tajo-Segura "podría haber desabastecientos en nuestros hogares" como ha reconocido la Mancomunidad de Canales del Taivilla "ayer mismo".

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, acudió hoy a la manifestación en defensa del Tajo-Segura organizada por el Círculo del Agua que se celebró en distintos puntos de la Región de Murcia, así como en las provincias de Alicante y Almería, en lo que calificó como "un grito de unidad y fortaleza a favor de nuestra Región y en defensa del trasvase".

Y es que, según han defendido, "el trasvase Tajo-Segura no se puede tocar, el plan del Gobierno central no se puede llevar a cabo, no se pueden elevar los caudales ecológicos del Tajo por cuestiones políticas y no técnicas, no se pueden cambiar de forma unilateral las reglas del explotación del trasvase, porque esto es ruina para la Región de Murcia".

Por eso, ha insistido, "hoy es un grito de ilusión, de esperanza y de oportunidades, y lo que queremos decir unidos es que la Región de Murcia quiere seguir siendo importante para España, y para eso necesitamos el agua que nos está llegando del Tajo-Segura".

En este punto, López Miras ha explicado que no solo está en juego el agua para que la Región de Murcia pueda desarrollarse, "sino que está en juego el agua de nuestros hogares y para beber". "Ayer mismo, la propia Mancomunidad de Canales del Taivilla, la que lleva el agua a nuestros hogares, alertaba de un posible desabastecimiento en nuestras casas si se consuman los planes del Gobierno de España", añadía.

"Es importante que el Gobierno central sepa que estamos unidos y que no vamos a permitir que nos dejen sin el trasvase porque, sin agua, la Región de Murcia no tiene futuro", remarcó el jefe del Ejecutivo autonómico, quien se sumó a las marchas organizadas en Alcantarilla y en Lorca, y aseguró que "el Gobierno regional estará junto a los regantes donde haga falta, cuando haga falta y como haga falta".