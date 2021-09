Las instituciones académicas de la Diócesis inauguran el nuevo curso

El Instituto Teológico San Fulgencio, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Dámaso (a distancia) han inaugurado el nuevo curso académico.

Rectores y formadores de los seminarios de la Diócesis de Cartagena, Almería y Guadix, junto a sus seminaristas, han participado en los actos organizados con motivo del comienzo del curso. Además de los profesores, personal de servicios y alumnado, han asistido a la apertura académica representantes de la Hermandad de los Operarios Diocesanos, con motivo del descubrimiento de la placa en memoria del beato Manuel Domingo y Sol, operario fundador del edificio actual que alberga el Seminario Mayor y el Centro de Estudios Teológicos de Murcia.

Además de los anteriores, se han sumado a la jornada alumnos del Seminario de la Diócesis de Idiofa (República Democrática del Congo), miembros de los Hermanos de la Caridad y la Providencia, y de la Asociación de Cristo Sacerdote, que este año cursarán sus estudios teológicos en Murcia.

«Este año, la Iglesia universal se va a revestir de la fiesta de la sinodalidad»

La mañana ha comenzado con la celebración eucarística presidida por el obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, acompañado del arzobispo emérito de Burgos, Mons. Francisco Gil Hellín. Durante la homilía, el prelado ha destacado en primera instancia la importancia de la presencia de los operarios en la Diócesis, describiéndola como «una gracia para esta Iglesia». De esta forma, agradecía a la hermandad su labor: «Doy gracias a Dios por todo el servicio prestado a lo largo de la historia. En esta casa, la Hermandad de Operarios nunca ha estado ausente, pues aquí siempre ha permanecido la fotografía del beato Sol en uno de los recibidores, y todos los sacerdotes, formadores y rectores lo han llevado en su formación».

Mons. Lorca Planes ha querido dirigirse también a los seminaristas provenientes de otras diócesis, que este curso recibirán su formación académica en Murcia: «La Iglesia de Cartagena está feliz de poder cumplir la tarea de ayudar en la formación de estos seminaristas, pues así se hace más patente el servicio, el amor y la comunión entre estas diócesis hermanas».

El obispo ha querido, además, recordar las palabras del Papa Francisco que anunciaban que este año la Iglesia universal se revestiría de fiesta, por la preparación del próximo sínodo, a las que Mons. Lorca ha añadido: «La fiesta que vamos a vivir es la de la sinodalidad de la Iglesia, que no es otra cosa que la comunión entre nosotros. Unidad, amor y comunión en el Espíritu es la llamada que todos tenemos, de tal modo que el Espíritu es quien reparte los dones y los carismas, los cuales siempre son bienvenidos. Pero las presiones, las historias que no vienen de Dios y rompen la comunión no tienen cabida aquí, y vigilaremos -no solamente en el seminario, sino en toda la Iglesia- para que podamos vivir el signo más hermoso que tenemos y sin el cual no podemos caminar, que es precisamente la comunión».

El prelado ha culminado la homilía orando por toda la comunidad académica, pero también por los sacerdotes de la Diócesis, especialmente por aquellos que actualmente se encuentran en momentos de enfermedad, a los que ha encomendado a la Virgen María, «Madre buena y Madre de todos».

El ajuar litúrgico de la catedral, en la lección inaugural

Al término de la Eucaristía, los seminarios presentes han realizado la foto de familia de este nuevo curso. Tras ese momento ha dado comienzo el Acto Académico que iniciaba Mons. Lorca Planes con el rezo del Angelus.

Después han entregado al obispo la memoria del curso anterior de los tres centros de estudios, dando paso a la lección inaugural a cargo del profesor y doctor Francisco José Alegría Ruiz, titulada Domine, dilexi decorem domus tuae. El ajuar litúrgico de la Catedral de Murcia en el siglo XVI, una síntesis sobre el objeto de la tesis doctoral del ponente en la que ha desarrollado «una breve trayectoria histórica del ajuar litúrgico, la gestión y uso que se hacía de él en la catedral junto al conjunto artístico de la época», según ha descrito el propio Alegría, quien ha declarado que «la formación artística es fundamental, porque la proximidad a Dios a través de la belleza y del patrimonio cristiano es un acercamiento privilegiado e importante de cuidar, sobre todo en nuestra Diócesis ya que tenemos un rico patrimonio histórico-artístico, de gran provecho espiritual, catequético y pedagógico».

La jornada ha terminado con la entrega de reconocimientos y distinciones de excelencia académica, y de títulos a los graduados del curso 2020-2021, teniendo lugar como colofón la apertura oficial del curso 2021-2022 por el obispo de Cartagena, finalizando con la oración del Veni Creator.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado