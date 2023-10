El ICA promueve 15 representaciones en noviembre

El Circuito profesional de Artes Escénicas y Música, que promueve el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) con los ayuntamientos de la Región, contará en noviembre con 15 representaciones en ocho municipios de teatro, música y danza. Los espacios escénicos que han programado actuaciones están en Alcantarilla, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cieza, Lorquí, Murcia, Santomera y Torre Pacheco.

El director general del ICA, Manuel Cebrián, señaló que “desde la Consejería de Cultura trabajamos conjuntamente con los ayuntamientos para lograr una programación de calidad, estable y continua para los espacios escénicos de los municipios con un doble objetivo: acercar la cultura a todos los ciudadanos y promover las industrias culturales de la Región de Murcia”.

En concreto, la programación de noviembre del Circuito profesional de Artes Escénicas y Música empieza este miércoles, 1 de noviembre, con ‘Doña Inés del alma mía, Don Juan Tenorio’, de Ditirambo, en el Nuevo Teatro Circo de Cartagena.

El espacio que más actuaciones acogerá será el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco, todas ellas programadas en viernes. Su oferta incluye ‘Doña Inés del alma mía, Don Juan Tenorio’, de Ditirambo, el día 4 de noviembre; ‘Mamá!’, de Doble K Teatro, el 11; y ‘Desprovisto,’ de la compañía UpArte, el 18 de noviembre.

En Murcia, UpArte también llevará ‘Desprovisto’ al Auditorio de Guadalupe, el 11 de noviembre; el 17, el Auditorio de Algezares contará con el espectáculo ‘Murcianos 3. El despertar de la huerta’, de la compañía Una risa más; y el Teatro Bernal programa para el 24, ‘Miguel Hernández (si no me sacáis de aquí, me muero)’ de Trama Teatro.

El Auditorio de Abanilla ofrecerá dos espectáculos: ‘Amor y locura’, de Trama Teatro, el día 4, y ‘¡Mujer tenías que ser!’, de Yampo Teatro, el 25 de noviembre. El Centro Cultural Enrique Tierno Galván de Lorquí acoge ‘Carta de un desconocido’, de Clara Luz, el día 10, y ‘#Rachmaninov150’, de Nunen, el 17 de noviembre.

El día 10, en el Centro Cultural Infanta Elena de Alcantarilla se representará ‘Autónomos, los auténticos héroes’, de Bocachancla Producciones; el 18, en el Teatro Thuillier de Caravaca de la Cruz, Zarco Teatro presenta ‘Páncreas’; el Teatro Capitol de Cieza acogerá el día 25 la actuación de Antoñito Molina, de Silbato Producciones; y el 25 de noviembre, en el Teatro El Sicar de Santomera, Arena Teatro presenta ‘Cositas pequeñas’.

Toda la programación del Circuito profesional de Artes Escénicas y Música, que puede sufrir variaciones, se puede consultar en el apartado de programación de la página web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.