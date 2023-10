El Grupo Social ONCE premia la generosidad y el apoyo de la sociedad murciana

Fundación GMP, el Programa ‘Corazón Solidario’, de la Televisión Autonómica 7TV; Joaquín Salmerón Juan; la empresa Alquibarsa SL; y la Fundación Integra Digital han recibido los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE en la Región de Murcia 2023, durante una gala celebrada en la tarde de hoy.

Se trata de la máxima distinción que el Grupo Social ONCE concede a nivel autonómico, distinguiendo a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que hayan destacado por una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la Cultura Institucional de nuestro Grupo.

Este año, en la gala de entrega, bajo el título ‘Próxima estación: PORVENIR’, nos presenta al Grupo Social ONCE como un tren cargado de historias de superación que sorprenden, emocionan, ilusionan y hacen sonreír. Es un tren con maletas llenas de fuerza y esperanza para afrontar los desafíos y alcanzar las metas. Nos acerca al viaje que tiene como destino el porvenir del Grupo Social ONCE.

Asistieron a la gala el vicepresidente de la ONCE, José Luis Pinto; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Concepción Ruiz; el alcalde de Murcia, José Ballesta; la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres; el vicepresidente 1º de la Asamblea Regional de Murcia, Miguel Ángel Miralles; la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en la Región de Murcia, Teresa Lajarín; y el delegado de la ONCE en la Región de Murcia, Juan Carlos Morejón de Girón Bascuñana. Estuvieron acompañados por diferentes autoridades políticas y sociales y representantes de la discapacidad y de la sociedad murciana.

En la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG el Premio Solidarios es para Fundación GMP, por promover actividades centradas en las personas y trabajar para mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual, daño cerebral, parálisis cerebral y Alzhéimer, especialmente de familias con escasos recursos, en la Región de Murcia y la Comunidad Autónoma de Madrid. En la región ha ayudado económicamente a entidades de la discapacidad, beneficiando de forma directa a más de 1.400 familias y a más de 4.300 de forma indirecta.





En el apartado de Programa, artículo o proyecto de comunicación, el galardón es para elPrograma ‘Corazón Solidario’, de la Televisión Autonómica 7TV, por el importante tiempo que dedica a las organizaciones benéficas, sociales y más comprometidas en lograr una sociedad justa e igualitaria. Presentado por María José Ortiz, el programa ha dado visibilidad y hecho protagonistas entre otros colectivos a las personas con discapacidad de nuestra región y a sus organizaciones, poniendo en valor los servicios y sobre todo el impacto en la vida de las personas con discapacidad y de sus familias, reflejando el trabajo que las entidades realizan cada día para crear oportunidades para contribuir en la inclusión real y plena. Ha sido y es un escaparate para todo el Tercer Sector de la Región.

El Solidarios para la Persona Física es para Joaquín Salmerón Juan, director del museo Medina Siyâsa de Cieza, ha trabajado en silencio en favor del acceso a la cultura de todos, incluyendo en su día a día a las personas con discapacidad. Rotulado en braille, información accesible, esculturas y obras que se pueden tocar, exposiciones donde los sentidos cobran protagonismo para acercarnos a la riqueza cultural de Medina Siyâsa.

En la categoría de Empresa, el premio es para Alquibarsa SL, empresa de Torre Pacheco, creada por los hermanos Salvador y Juan Antonio Barceló Sáez, dedicada a la fabricación y suministro en régimen de venta o alquiler de módulos prefabricados para la construcción. Desde hace más de 20 años ha llevado una política de integración laboral de personas con discapacidad intelectual que va mucho más allá de la obligación legal del 2%, y sobre todo ofertando puestos de trabajo innovadores para su desempeño, apoyándose en todo momento en el asesoramiento de entidades y profesionales del movimiento asociativo de la discapacidad.

El Solidarios en la categoría de Estamento de la Administración Pública es para Fundación Integra Digital, promovida por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, perteneciente al Sector Público Regional. Desde el año 2020 promueve el desarrollo de lo que han llamado “Tecnología Emocional” en aspectos relacionados con el concepto de ‘tecnología centrada en las personas’.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Región de Murcia estuvo formado por María Teresa Lajarín Ortega, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE de la Región de Murcia; Pedro Martínez López, presidente de CERMI RM; Cristina Arias Serna, consejera general de la ONCE; Juan Carlos Morejón de Girón Bascuñana, delegado de la ONCE en la Región de Murcia; Ascensión Carreño Fernández, concejala delegada de la Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia; y Marta Ferrero Barberán, periodista, jefa de programas de Onda Regional de Murcia.

