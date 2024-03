La enfermedad silenciosa de los ojos

El glaucoma es una enfermedad ocular que se caracteriza por la pérdida de visión como consecuencia de un daño en el nervio óptico. En la Región de Murcia hay alrededor de 45 mil personas con esta enfermedad. Muchos de estos casos están sin diagnosticar. En el Día Mundial del Glaucoma hemos hablado con algunas personas que tienen esta enfermedad.

Inma Carrillo tiene 33 años y le detectaron la enfermedad a los 15. Cuando iba a clase, Inma notaba cierta fatiga visual y tenía muchos dolores de cabeza. En un momento de su vida comenzó a ver nublado. Fue entonces cuando le detectaron glaucoma. Tras varias intervenciones, controlar la tensión ocular es una de sus mayores dificultades. A día de hoy le queda un pequeño resto visual.

Inma Carrillo, afectada por la enfermedad de glaucoma: “Convivo con un pequeño resto visual, tengo visión de túnel, consigo distinguir sombras, luces... Aunque es cierto que me manejo mejor de día, me molesta muchísimo la luz del sol. En muchas ocasiones mi forma de moverme es con el bastón blanco”.

Tras el diagnóstico de la enfermedad, la vida de Inma cambió. Algo tan rutinario como ir al banco se convierte en una acción muy compleja. Sin embargo, el glaucoma no le ha impedido desarrollarse como persona y profesional. De hecho, es la directora de la ONCE en Torre Pacheco.

Realizar un diagnóstico precoz es fundamental para evitar la evolución y las consecuencias de esta enfermedad. Cualquier persona a cualquier edad puede padecer glaucoma. Esta es considerada una enfermedad silenciosa. Así lo ha explicado el oftalmólogo, Alberto González-Costea.

Alberto González-Costea, oftalmólogo: “El glaucoma, desafortunadamente, es una enfermedad silenciosa. No suele dar ningún tipo de síntoma. El paciente hace su vida normal, sigue viendo bien, no hace sus revisiones, no acude al oftalmólogo. Empieza a detectar que su visión lateral se va perdiendo. Siempre describimos los oftalmólogos que es como si se mirase a través de un cañón de una escopeta. Ves bien por el centro pero no ves nada por los laterales”.

Ginesa García tiene 76 años y cuando tenía alrededor de 50, le comenzó a doler mucho la cabeza. Fue entonces cuando al acudir al oculista le detectaron que tenía glaucoma. A día de hoy no ha necesitado operación porque con la medicación le han controlado la enfermedad.

Ginesa García, afectada por la enfermedad de glaucoma: “Mis padres, los dos, se quedaron ciegos por el glaucoma. Somos 4 hermanos. De los 4, dos lo hemos heredado y los otros dos no. Uno de ellos se operó, no llegaba a los 30 años. Él está muy bien y yo, con la medicación, también estoy muy bien”.





