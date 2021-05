Cientos de personas se manifiestan por las calles de Murcia

Cientos de personas han vuelto a manifestarse este sábado, Día Internacional de los Trabajadores, por Murcia y Cartagena tras un año de ausencia por el covid, convocados por los sindicatos mayoritarios, UGT, CCOO y USO, apoyados por Intersindical, y la CGT cerrando la marcha, mientras que Vox y Solidaridad han hecho rodar una caravana de coches en Murcia.



Ordenadamente, siguiendo las líneas de los carriles de la calzada, los manifestantes a pie han ido avanzando en Murcia hacia el jardín del malecón, donde los líderes sindicales han llamado fundamentalmente a derogar la reforma laboral, subir el salario mínimo interprofesional, no recortar el sistema de pensiones y desburocratizar y subir la cuantía del ingreso mínimo vital.



Una llamada también del cura Joaquín Sánchez en nombre de los colectivos que forman el Plan de Choque Social y las Marchas por la Dignidad a seguir amando, soñando y luchando, a no permanecer indiferentes ante el sufrimiento humano, a luchar con valentía contra lo que nos hace daño por el bien de la humanidad y para evitar que se afiance el fascismo ha cerrado el acto, tras el que ha sonado "La Internacional", cuya letra solo han cantado unos pocos.



Gente joven de Frente de Acción Estudiantil, Unificación Comunista de España, Partido Comunista de los Pueblos de España, Iniciativa Comunista, Organización Comunista Revolucionaria compartía espacio con más veteranos de Más Región, PSOE, PCE, Podemos, IU-V, Sindicato de Policías Locales y representación del MAS boliviano, la Plataforma de Trabajadores de la Limpieza y muchos de los 160 despedidos de la firma murciana Icono en esa comunidad, 600 en toda España, a la que Vodafone no ha renovado el contrato.



"No al ERE en H&M" se coreaba también, junto a "Vodafone explota y despide", el viejo "Obrero despedido, patrón colgao", "Timofone se carga 600 puestos de trabajo", "El futuro está en el paro, ready?", parafraseando el lema publicitario de la multinacional de telecomunicaciones, o "Fascismo y monarquía, la misma porquería".



La mesa petitoria rodante de firmas de la iniciativa legislativa popular para dotar al Mar Menor de personalidad jurídica se iba abriendo paso entre banderas republicanas y arcoíris LGTBIQ+ y pancartas en las que se leía "Ahora toca cumplir. Un país en deuda con su gente trabajadora", "Transición digital no es despedir", "Pin parental, asco moral", "Bajar ratio y salir al patio", "Ningún salario por debajo de mil euros ni por encima de 10.000", "Contra el desguace de Correos" o "Una región con mucha clase obrera".



Desde el sindicato anarquista CGT denunciaban en un manifiesto que en 2020 se realizaron casi 25 millones de horas extraordinarias en España, de las que la mitad no se pagaron.



Intersindical pedía que la reconstrucción facilite una transición ecológica, energética y digital, reforme el modelo productivo, reactive la economía, dé paso a relaciones laborales estables, de calidad y bien retribuidas, un sistema de protección social que no deje a nadie atrás, con igualdad y servicios públicos de calidad.



"Los fondos europeos son para la gente, no pueden ser engullidos por el gobierno murciano tragaperras que arruina nuestra tierra, donde somos mucho más que trabajadores precarios de turismo y hostelería, no ganado ni mano de obra barata para los señores de la agroindustria", defienden Yayoflautas, Ecologistas en Acción, Usuarios en Defensa de la Sanidad Pública, Federación Regional de AMPA Juan González, Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes o Docentes Unidos, integrados en Plan de Choque Social.









Caravana de coches de Vox



En el aparcamiento de un hipermercado ha leído la diputada nacional de Vox por Murcia Lourdes Méndez en esa ciudad el manifiesto previo a la partida de la caravana de coches y motos convocada por ese partido y el sindicato Solidaridad con el lema "¡Sal a defenderte" y pancartas como "La hostelería no es culpable".



"Los sindicatos de siempre, preocupados únicamente por sus subvenciones, han salido a la calle para defender a criminales que insultan a nuestra policía, pero han callado ante el toque de queda, el despilfarro político y el paro insostenible", sostiene el texto.