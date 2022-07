La CCAA reitera al Gobierno de España la necesidad de medidas urgentes para paliar el déficit de médicos

La Consejería de Salud reitera al Ministerio de Sanidad la necesidad de crear un plan de medidas urgentes a nivel estatal para solucionar el problema generalizado de déficit de médicos en España y un plan específico para impulsar la Atención Primaria. El Gobierno regional muestra así su respaldo al manifiesto para la toma de medidas estatales urgentes en materia de Atención Primaria que ha sido remitido por Galicia y País Vasco al Ministerio de Sanidad.

La Región de Murcia apoya este manifiesto y reitera esta petición para garantizar a la población una asistencia sanitaria de calidad, que ya expuso el pasado 15 de junio el consejero de Salud, Juan José Pedreño, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Como ha señalado Pedreño en varias ocasiones, “la situación de déficit de especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria que está sufriendo todo el Sistema Nacional de Salud ha dado lugar a una situación crítica a nivel nacional, por lo que solicitamos al Gobierno de España un plan de medidas urgentes”.

Estas propuestas, indicó Pedreño, “pueden servir como base de un gran acuerdo nacional de medidas de choque para afrontar un problema que está afectando a profesionales y pacientes de todo el Estado español”.

El manifiesto incluye un conjunto de medidas de competencia estatal en materia de formación sanitaria especializada para evitar plazas desiertas, creación de plazas extraordinarias, un registro estatal y más tiempo para la atención a pacientes, entre otras.

En el escrito se pide que se garantice que el sistema de elección de Médicos Internos Residentes (MIR) no deje plazas desiertas, como ha ocurrido en la última convocatoria con 217 en todo el Estado, y que se arbitren soluciones excepcionales que faciliten que se cubran todas las ofertadas. También se considera necesario facilitar que la Orden que regula la Formación Sanitaria Especializada permita que no queden sin cubrir tampoco aquellas plazas de las que, siendo adjudicadas, finalmente sus adjudicatarios no tomen posesión. En caso de no volver a un sistema presencial, el proceso telemático debería realizarse con la máxima transparencia para garantizar el conocimiento en tiempo real de las plazas disponibles por parte de los aspirantes. Este cambio debería ser efectivo en la próxima convocatoria MIR.

Asimismo, se considera necesaria una ampliación, por vía de urgencia, del número de plazas de formación médica especializada en Medicina de Familia y Comunitaria para poder afrontar el relevo generacional y las perspectivas de déficit sobre las que alerta el propio el Ministerio, con la consiguiente dotación presupuestaria.

Para poder llevarlo a cabo se precisa un sistema de acreditación de unidades docentes más flexible y ágil. Por eso, es necesaria también la aprobación, antes de la siguiente convocatoria MIR, de la revisión de la normativa de requisitos de acreditación de unidades docentes en la especialidad de Medicina de Familia que debería mantener abierta la convocatoria para la acreditación permanentemente.

Plan Extraordinario de Formación

También se reclama que el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos acuerden un plan extraordinario de formación para acometer un importante incremento de las plazas formativas de esta especialidad en las convocatorias MIR de los próximos años que corrija el déficit por jubilaciones. Es necesaria la ampliación urgente de un orden de 1.000 plazas formativas anuales de Medicina Familiar y Comunitaria en toda España.

Por otro lado, el escrito pide desarrollar los instrumentos que permitan que el Sistema Nacional de Salud (SNS) planifique “con más rigor” su oferta formativa. Dado que el MIR es un instrumento de cobertura estatal en el que se forman especialistas en las distintas comunidades para todo el SNS, es fundamental la creación definitiva de un Registro Estatal de Profesionales Sanitarios que pueda orientar las necesidades de formación de especialistas para prevenir el déficit de profesionales de determinadas especialidades.

Por último, se solicita facilitar el desarrollo competencial de los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, para que dispongan de tiempo y espacio a fin de recobrar su rol como ejes vertebradores de la atención integral a los ciudadanos.