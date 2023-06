CARM y COAG urgen a implantar un nuevo modelo de seguro "útil y asumible" para el sector agrario

La urgencia de un nuevo modelo de seguro agrario, "que resulte verdaderamente útil y asumible por agricultores y ganaderos" fue el principal asunto que estuvo hoy sobre la mesa en la reunión que mantuvieron en Madrid el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Antonio Luengo, el secretario general nacional de Coag, Miguel Padilla y el secretario general regional, José Miguel Marín.

Luengo puso de manifiesto que "estamos completamente de acuerdo con las organizaciones y cooperativas agrarias en que no se puede seguir en el sector primario sin contar con una herramienta de gestión del riesgo. Si el aseguramiento en el campo es muy bajo no es por casualidad, sino porque el modelo de seguro no es el que el agricultor y el ganadero necesitan".

"El seguro que el campo necesita no puede ser mercantilista y debe otorgar al suscriptor la confianza y la garantía de que ante un desastre climatológico, como los que hemos sufrido en la Región de Murcia las últimas semanas va a poder salir adelante. Un seguro transversal, que alcance a todo tipo de cultivos y que sea garante de que la seguridad alimentaria esté a salvo", explicó el consejero en funciones.

Por eso, en la reunión celebrada el pasado mes de febrero en el Ministerio, "acudimos junto con los representantes de las organizaciones y cooperativas agrarias, para reclamar un cambio necesario y urgente, ya que el actual no responde a las necesidades reales del agro regional y dificulta la elección de la póliza más adecuada, a lo que hay que sumar que los frecuentes cambios de rendimientos, tarifas, aumento de franquicias y otros elementos que influyen en la contratación la perjudican y no incentivan la incorporación de nuevos asegurados".

Luengo aseguró que "la Región de Murcia apuesta por el Sistema de seguros agrarios combinados, y por ello hemos cambiado el modelo de aplicación de la subvención, de tal forma que es aplicada en el momento de la contratación, sin más trámites que los necesarios para la subvención estatal, gestionada por Enesa. La Comunidad viene incrementando la partida presupuestaria de esta subvención, tan necesaria para nuestros agricultores y ganaderos, y en el actual ejercicio han incluido nuevas líneas, destacando la referida al sector ganadero".

El consejero señaló que el seguro agrario es "el mejor instrumento para la gestión de los diferentes riesgos a los que se enfrentan a diario agricultores y ganaderos, pero actualmente no contribuye en la medida de lo deseable al sostenimiento de las rentas del sector agrario, por lo que es necesario buscar soluciones, alternativas y cambios en el modelo, que eviten que los seguros agrarios dejen de ser un instrumento técnico y económicamente viable de apoyo al agricultor y al ganadero".

En la Región de Murcia existen líneas de aseguramiento muy afianzadas, donde el porcentaje de contratación es alto, como pueden ser cítricos y frutales, pero en la mayor parte de las líneas la contratación es bastante baja, por debajo del 50 por ciento, en algunos casos, incluso residual, y en ocasiones provoca la huida de asegurados y/o la contratación de módulos más económicos, que no satisfacen las necesidades reales.