32 bodegas de la Región exponen sus mejores vinos en la Feria ProWein de Düsseldorf

Un total de 32 bodegas de las tres denominaciones de origen de la Región se han dado cita en la Feria ProWein, celebrada en la ciudad alemana de Düsseldorf, con la finalidad de exponer sus vinos y a afianzar sus relaciones internacionales. Este certamen se ha convertido en feria internacional por excelencia en cuanto a vinos.

La directora general de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario, Remedios García, visitó la feria y acompañó a las bodegas murcianas, que durante tres días han mantenido encuentros comerciales con compradores de diversos países con el objetivo de mostrar al mundo los vinos de excelente calidad que se elaboran en la Región de Murcia y seguir así mejorando las cifras de exportación.

Remedios García destacó que “la finalidad es continuar impulsando la comercialización de los excelentes vinos de la Región, que el pasado año exportaron por valor de 185,9 millones de euros, un 6,63 por ciento más que en 2021”.

Además, aseguró que “una vez más, el Gobierno regional reafirma su compromiso con este sector tan importante para la Región de Murcia, así como el papel que llevan a cabo las denominaciones de origen, figuras que garantizan la calidad de nuestros vinos”.

Este año las bodegas de la Región de Murcia contaron con un ‘Túnel del vino’, una propuesta que estas hicieron al Gobierno regional al regresar de la anterior edición y gracias a la cual los asistentes a la feria pudieron degustar los 49 vinos que cada una de las bodegas pertenecientes a las denominaciones de origen de Jumilla, Yecla y Bullas eligieron para exponer en él.

La Región, en el pabellón español

La Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos, a través del Instituto de Fomento (Info), organizó la presencia de nueve bodegas en la Feria ProWein. La Región ha participado con un stand integrado en el pabellón español del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), en una estrategia global de promoción para el 2023, año en el que, junto con las Cámaras de Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca, también se va a estar presente en destinos tan relevantes para los vinos regionales como Nueva York, Corea del Sur o Irlanda, entre otros.

Según el director del Info, Joaquín Gómez, “las exportaciones han dado un salto cualitativo, en parte gracias a la calidad de los vinos murcianos y otros factores diferenciales como la importancia concedida a la variedad Monastrell entre los vinateros, a lo que debemos sumar, enfocar y apoyar actuaciones en mercados con capacidad de crecimiento y alto poder adquisitivo, es decir, poder comercializar caldos con más valor añadido, tanto en la calidad como en el precio”.

Cada uno de los exportadores contó con su propio espacio, bajo la imagen de ‘Región of Murcia, Land of Flavors y The Unexpected Spain’ (Región de Murcia, Tierra de Sabores y la España Inesperada). Estos espacios recibieron una numerosa asistencia, entre la que se encontraban compradores y distribuidores de todo el mundo.

Asimismo, cada empresa dispuso de una aplicación ‘ad hoc’ del ICEX para el certamen, donde, de manera telemática, a través de su catálogo y descripciones digitales, se concertaron reuniones con los potenciales compradores y se reservaron las citas para las catas y las explicaciones pertinentes.

Las exportaciones de vino, pese a las importantes dificultades por las que ha atravesado el sector en los últimos años, desde el Brexit, pasando por los aranceles impuestos por Estados Unidos, la crisis del Covid-19 o la caída del mercado ruso debido a la invasión de Ucrania, se sitúan en unos 200 millones de euros. Entre los principales mercados se encuentra Reino Unido, pese a su salida de la Unión Europea, Alemania y Canadá, además de Estados Unidos.