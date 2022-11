Aprobado el techo de gasto

El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado, con los votos a favor de PP, el grupo parlamentario liberal y de tres de los cuatro diputados de VOX y los diputados de Ciudadanos, del Grupo Mixto, el techo de gasto, que en 2023 ascenderá a 5.943 millones de euros, lo que supone un 9,8% más que en 2022.

El consejero de Economía, Luis Alberto Marín, ha reconocido durante su exposición sobre el techo de gasto que se trata de una cifra "histórica" en la Región, que ha recordado que la cifra es un crecimiento del 9,8%, esto es, 532 millones de euros más con respecto al techo de gasto del presente año.

El aumento del techo de gasto se debe al incremento de la recaudación de todo el país motivado por la alta inflación, ha explicado Marín, quien también ha resaltado que esto se debe a una "circunstancia coyuntural, que nos perjudica en el día a día porque viene derivado de la inflación, de una recaudación extra de 30.000 millones".

Durante su exposición, Marín ha defendido que las previsiones para el año que viene son "realistas, actualizadas y prudentes". Así, ha señalado que el PIB para el próximo año crecerá un 0,9%, algo que está avalado por la AIREF. "A diferencia del Gobierno de la nación, nuestras previsiones cuentan con el aval de la AIREF, nos caracterizamos por el rigor y la prudencia", ha añadido.

En cuanto a la evolución del empleo, la previsión es que la Región logre su récord de cotizantes en 2023 con 628.790, un incremento de casi 45.000 más que en 2019 récord que, según Marín también se alcanzará en las personas con empleo y fija la tasa de paro en el 13%, igual a la media estatal.

Asimismo, ha indicado que el techo de gasto se ha elaborado contando con una previsión de déficit del 0,3% para evitar un incremento de la deuda. "Es una previsión de déficit prudente, sensata, a pesar de ser castigados por un sistema de financiación injusto, no queremos endeudarnos más. Los habitantes de esta Región se merecen que cese el maltrato que ocasiona que más del 80% de la deuda de esta Región esté ocasionada por el sistema de financiación", ha añadido.

Por parte de los grupos parlamentarios, el socialista Alfonso Martínez considera que el Gobierno regional tiene una "nula" credibilidad en materia presupuestaria. Según ha dicho, la Región es la Comunidad en la que más crece la deuda, en concreto, "el 11,1% de la deuda corresponde al modelo de financiación autonómica. La mayor parte de la deuda se debe a la pésima gestión del Gobierno regional", ha dicho antes de avanzar que votarían en contra del techo de gasto.

Desde el Grupo Mixto, Juan José Liarte, de VOX, ha matizado que si lo que se quiere es que haya mejores previsiones económicas, se necesitan "redoblar esfuerzos en simplificación administrativa y que haya actividad económica".

También el diputado de Podemos, Rafael Esteban, del Grupo Mixto, considera que el Gobierno es "hipócrita" y que en el techo de gato faltan 850 millones, 600 millones que proceden de bonificaciones a las fortunas "y de una fiscalidad medioambiental, hecha a medida de las grandes empresas que no contribuye mientras contamina".

El diputado de VOX, Pascual Salvador, ha sido el único en abstenerse en la votación indicando que un mayor gasto público "no siempre conlleva mejores servicios". Además, ha puntualizado que no apoyarán el presupuesto si "supone seguir con una agenda globalista" y ha incidido en que mantendrán la "cautela. Esto no es un cheque en blanco a los presupuestos regionales. Estaremos muy atentos a que el presupuesto tenga como prioridad un plan de ayuda a las familias, atraer talento e inversión y dar un apoyo a empresas, pymes y autónomos", ha dicho.

El portavoz del grupo parlamentario liberal, Francisco Álvarez, considera que la cifra del techo de gasto es "realista y apuesta por la reactivación económica y la mejora de la prestación de los servicios públicos". A su juicio, esto posibilita una "mayor disponibilidad de recursos, que aunque coyuntural, nos permitirá aumentar las inversiones en la Región, siguiendo en la línea del nuevo decreto de simplificación y dinamización económica".

Desde el PP, la diputada María Dolores Valcárcel ha expuesto que no hay que olvidarse de que la partida de ingresos más importante es la que proviene del Sistema de Financiación Autonómica, "que castiga a la Región y es el responsable de la deuda de la Comunidad. Un sistema injusto que hace que seamos la comunidad autónoma peor financiada de toda España".

Aún así, ha matizado que el Gobierno regional es " responsable y riguroso y optimiza cada céntimo de euro público que gasta; y lo seguirá haciendo con las nuevas herramientas de las que dispone el nuevo Decreto Ley de Inversiones Empresariales, Libertad de Mercado y Eficiencia Pública, que eliminará todo gasto superfluo con planes de racionalización".