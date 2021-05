El PP acusa al Gobierno local de "encubrir" la paralización de la segunda fase de Murcia Río

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia ha acusado este sábado al "tripartito de La Glorieta", en referencia al Gobierno municipal, de "querer encubrir la paralización de la segunda fase de Murcia Río con una falsa revisión ambiental que ya se estaba ejecutando", informaron fuentes del partido en un comunicado.

"Este proyecto de recuperación social y ambiental más ambicioso del municipio, Murcia Río, que quiere parar el Gobierno de PSOE y Ciudadanos, con el apoyo de Podemos, pretende naturalizar más de 300.000 metros cuadrados de ramblas y meandros del río Segura", ha señalado el PP.

Así, ha recordado que en el año 2019 el Ayuntamiento encargó a la Universidad de Murcia y a la Politécnica de Cartagena un informe para la segunda fase de este proyecto para recuperar y renaturalizar las riberas del río Segura a lo largo de 27 kilómetros.

El proyecto fue presentado en junio de 2020 por el exalcalde 'popular' José Ballesta, que lo abanderaba, y el anterior equipo de Gobierno, dentro de lo que se denominó 'Murcia Río II', que, según el PP, "suponía la recuperación ambiental de todo el cauce del Segura que transcurre por el municipio, a través de 14 pedanías, desde La Contraparada hasta Alquerías".

Desde el Grupo Popular han criticado que durante el pasado Pleno municipal "el tripartito formado por PSOE, Ciudadanos y Podemos, confirmó su intención de revisar este proyecto, sin ofrecer alternativa".

El concejal del PP José Guillén ha aseverado que "el tripartito de la Glorieta se dedica a destruir y paralizar proyectos de Ballesta que cuentan con un amplio respaldo social", tras insistir en que "lo que intentan es enmascarar su incapacidad, porque el proyecto no necesita ninguna revisión, ya que contaba con el aval y el beneplácito técnico de las universidades y de toda la sociedad murciana".

En este sentido, ha apuntado que Murcia Río "es un proyecto que cuenta con la participación activa de las universidades así como de diferentes instituciones, como la Confederación Hidrográfica del Segura y los colectivos sociales, culturales, ambientales y profesionales, representantes vecinales, técnicos municipales de diferentes concejalías y expertos".

VALORES AMBIENTALES

El concejal que encargó dichos informes, Antonio Navarro, ha asegurado, por su parte, que "Murcia Río siempre ha primado los valores ambientales por encima de los urbanísticos. Prueba de ello es el informe que el equipo de Ballesta encargó a la Universidad Politécnica de Cartagena para la segunda fase de Murcia Río, centrado en las intervenciones de recuperación ambiental, en actuaciones de adecuación de los márgenes del río Segura y en espacios libres metropolitanos de los meandros de la zona oeste del municipio".

Este informe ya establecía las zonas en las que se tenía que trabajar, que eran la Rambla de Ventosa, sobre 75.000 metros cuadrados; el Meandro Chico del Vivillo, que engloba 40.000 metros cuadrados; el Meandro del Molino de la Rosquilla Oeste, actuando en 40.000, y el Meandro del Molino de Funes, englobando 146.000. En su conjunto, esta actuación supondría la recuperación 301.000 metros cuadrados.

El informe también determinaba los presupuestos que se deberían destinar a cada zona: entre 150.000 y 200.000 euros a la Rambla de Ventosa; entre 700.000-800.000 euros al Meandro Chico del Vivillo; entre 1.900.000-200.000.000 euros al Meandro del Molino de la Rosquilla Oeste y 5.300.000 euros al Meandro del Molino de Funes.

Por su parte, la concejala Mercedes Bernabé, anterior responsable de Fondos Europeos, ha informado de que "el equipo del alcalde Ballesta solicitó la llegada de Fondos Europeos a través de la plataforma Next Carm para su posible financiación a través del Fondo React UE, que permitirían la continuación de los trabajos realizados hasta el momento". En concreto, se solicitaron 102.377.983 euros.

Según han asegurado los concejales 'populares', "la primera fase ya consiguió Financiación Europea", por lo que han exigido que no se ralentice este proyecto de Ciudad. "Murcia Río no se debe retrasar, sino desarrollar en tiempo y forma para que Murcia no pierda la financiación que logró para la ejecución de este proyecto estratégico", han apostillado.