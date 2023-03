La venta de sillas para Fiestas de Primavera arrancará el 31 de marzo

La venta online de las localidades para ver los desfiles de las Fiestas de Primavera arrancará el próximo 31 de marzo a las 12 del mediodía, mientras que las sillas para ver las procesiones de la Semana Santa no se podrán adquirir por adelantado, sino que se pagarán “in situ” al comienzo de los actos.



Así lo han anunciado esta tarde los presidentes del Cabildo Superior de Cofradías, José Ignacio Sánchez; de la Federación de Peñas Huertanas, Juan Pablo Hernández, y de la Agrupación Sardinera, José Antonio Sánchez, tras suscribir sendos convenios con el Ayuntamiento de Murcia para encargarse de la contratación de ese servicio.



Se pone fin así al largo proceso para encontrar una empresa que se encargara de instalar las sillas y tribunas para las fiestas, después de que el consistorio rescindiera el contrato con la anterior concesionaria, Romian Producciones, por los problemas surgidos durante los desfiles del pasado año.



Tras la ruptura del contrato, el Ayuntamiento convocó un nuevo concurso por la vía ordinaria, y otro por la vía urgente, y prohibió concurrir a dicha empresa, pero ambos concursos quedaron desiertos, por lo que se optó por trasladar la gestión a los organizadores de las fiestas, como ya se hace en otras ciudades, ha resaltado el alcalde, José Antonio Serrano, que ha insistido en que esta fórmula “viene para quedarse”.



Cada una de las entidades ha firmado su propio convenio que, en el caso del Cabildo de Cofradías, tendrá una duración de 4 años, tal y como propuso su presidente, y se encargará de la gestión la empresa Gil Morales, que había venido prestando ese servicio tradicionalmente y que no había concurrido al concurso.



Los fondos que obtenga el Cabildo por este servicio, ha indicado su presidente, se invertirán en obras sociales y en actividades culturales de las cofradías, y en este caso no habrá venta anticipada de localidades, sino que se reservarán en los momentos previos a las procesiones.



En cuanto a la Federación de Peñas, el convenio durará solo este año, ya que posteriormente está previsto celebrar elecciones para renovar su junta directiva.



La Agrupación Sardinera, por su parte, ha suscrito el convenio por dos años prorrogables a otros dos y tanto en este caso, como en el de las peñas huertanas, el servicio lo prestará Romian Producciones, la empresa que había sido prohibida por el Ayuntamiento.



Las localidades para todos los eventos de las Fiestas de Primavera saldrán a la venta el 31 de marzo y los presidentes de ambas organizaciones han insistido en que han aceptado este encargo por el bien de los murcianos y de unas fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional.



En los tres convenios el Ayuntamiento se compromete a ceder el uso de los espacios necesarios para llevar a cabo las procesiones y desfiles sin cobrar a cambio tasa o precio público alguno, así como a garantizar la limpieza previa y posterior a los eventos y velar por la seguridad pública en los mismos.



Los precios de las localidades serán los mismos que el pasado año, tal y como estaban contemplados en los pliegos de condiciones elaborados por el Ayuntamiento cuando licitó el contrato, que oscilan desde los 2 euros las más baratas hasta los 8 euros las más caras en función de los desfiles y la ubicación de las localidades.

Precios de las sillas

Viernes de Dolores (31 de marzo)

Silla tribuna y silla suelo primera fila: 4 euros

Silla suelo segunda y tercera fila: 3,50 euros

Silla suelo cuarta, quinta y sexta fila: 2 euros

Sábado de Pasión (1 de abril)

Silla tribuna y silla suelo primera fila: 4 euros

Silla suelo segunda y tercera fila: 3,50 euros

Silla suelo cuarta, quinta y sexta fila: 2 euros

Domingo de Ramos (2 de abril)

Silla tribuna y silla suelo primera fila: 5 euros

Silla suelo segunda y tercera fila: 4,50 euros

Silla suelo cuarta, quinta y sexta fila: 3 euros

Lunes Santo (3 de abril)

Silla tribuna y silla suelo primera fila: 6 euros

Silla suelo segunda y tercera fila: 5,50 euros

Silla suelo cuarta, quinta y sexta fila: 4 euros

Martes Santo (4 de abril)

Silla tribuna y silla suelo primera fila: 4 euros

Silla suelo segunda y tercera fila: 3,50 euros

Silla suelo cuarta, quinta y sexta fila: 2 euros

Miércoles Santo (5 de abril)

Silla tribuna y silla suelo primera fila: 8 euros

Silla suelo segunda y tercera fila: 7,50 euros

Silla suelo cuarta, quinta y sexta fila: 5 euros

Jueves Santo (6 de abril)

Silla tribuna y silla suelo primera fila: 4 euros

Silla suelo segunda y tercera fila: 3,50 euros

Silla suelo cuarta, quinta y sexta fila: 2 euros

Viernes Santo (7 de abril, mañana)

Silla tribuna y silla suelo primera fila: 8 euros

Silla suelo segunda y tercera fila: 7,50 euros

Silla suelo cuarta, quinta y sexta fila: 5 euros

Viernes Santo (7 de abril, tarde)

Silla tribuna y silla suelo primera fila: 5 euros

Silla suelo segunda y tercera fila: 4,50 euros

Silla suelo cuarta, quinta y sexta fila: 3 euros

Sábado Santo (8 de abril)

Silla tribuna y silla suelo primera fila: 4 euros

Silla suelo segunda y tercera fila: 3,50 euros

Silla suelo cuarta, quinta y sexta fila: 2 euros

Domingo de Resurrección (9 de abril)

Silla tribuna y silla suelo primera fila: 6 euros

Silla suelo segunda y tercera fila: 5,50 euros

Silla suelo cuarta, quinta y sexta fila: 4 euros

Bando de la Huerta (11 de abril)

Silla tribuna y silla suelo primera fila: 6 euros

Silla suelo segunda y tercera fila: 5,50 euros

Silla suelo cuarta, quinta y sexta fila: 4 euros

Batalla de las Flores (12 de abril)

Silla tribuna y silla suelo primera fila: 5 euros

Silla suelo segunda y tercera fila: 4,50 euros

Silla suelo cuarta, quinta y sexta fila: 3 euros

Llegada de la Sardina (13 de abril)

Silla tribuna y silla suelo primera fila: 4 euros

Silla suelo segunda y tercera fila: 3,50 euros

Silla suelo cuarta, quinta y sexta fila: 2 euros

Entierro de la Sardina infantil (14 de abril)

Silla tribuna y silla suelo primera fila: 4 euros

Silla suelo segunda y tercera fila: 3,50 euros

Silla suelo cuarta, quinta y sexta fila: 2 euros

Testamento de la Sardina (14 de abril)

Silla tribuna y silla suelo primera fila: 4 euros

Silla suelo segunda y tercera fila: 3,50 euros

Silla suelo cuarta, quinta y sexta fila: 2 euros

Entierro de la Sardina (15 de abril)

Silla tribuna y silla suelo primera fila: 8 euros

Silla suelo segunda y tercera fila: 7,50 euros

Silla suelo cuarta, quinta y sexta fila: 5,50 euros