Víctor Cea: "La plantilla está centrada en cambiar la dinámica como visitante"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha atendido esta mañana a los medios de comunicación sobre el césped de El Mayayo de cara al partido de este domingo, a las 16:30h, frente a la Real Balompédica Linense en el Municipal de La Línea.

Víctor Cea ha afirmado que “la semana ha sido buena. El equipo ganó merecidamente al Cádiz Mirandilla, pero también fue mejorable la segunda parte que ofrecimos. Hemos detectado el error y lo hemos trabajado para que este fin de semana estemos más cerca del nivel de la primera parte, que se acerca más a la versión que queremos dar”.

A falta de dos días para este nuevo encuentro liguero, el entrenador universitario ha valorado que “nos vamos a enfrentar a un rival con jugadores contrastados o de superior categoría. Yo he entrenado a alguno de esos futbolistas y sé que es una plantilla muy competitiva. Además, cuentan con un gran entrenador, al que me he enfrentado ya en varias ocasiones. Nuestro reto es conseguir los tres puntos en su campo”.

¿Qué le dirías a la afición tras los números conseguidos fuera de casa? “Lo primero de todo es pedirle perdón a la afición porque no son números aceptables como visitante. En casa estamos dando el nivel que queremos y esta plantilla está centrada y comprometida en cambiar esa dinámica. Girando esa situación encontraremos el rumbo adecuado a la temporada que queremos hacer”, afirmó.

Sobre la enfermería, Víctor Cea ha declarado que “hay varios jugadores tocados para el domingo. Nos queda una sesión de trabajo antes de viajar. A ver cómo evolucionan antes de cerrar la convocatoria para este domingo”.