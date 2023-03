Unicaja, AEK, Hapoel, Estrasburgo o Bonn, posible rival de UCAM CB

El UCAM Murcia Club Baloncesto, que con su victoria por 82-67 ante el Lenovo Tenerife se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones FIBA, ya conoce a sus posibles rivales en esa ronda que son el Unicaja de Málaga también español, el AEK de Atenas griego, el Hapoel Jerusalén israelí, el SIG Estrasburgo francés y el Telekom Baskets Bonn alemán.



El conjunto dirigido por Sito Alonso logró su pase como segundo clasificado del grupo L en el top 16 de esta competición continental y afrontará la sexta y última jornada de esta fase con los deberes hechos.



Los granas, con un bagaje de tres victorias y dos derrotas, visitarán al Surne Bilbao Basket el miércoles 22 a las ocho y media de la tarde con el billete para cuartos asegurado, lo mismo que el Lenovo Tenerife, que presenta un 4-1 y recibirá al Darüssafaka Lassa turco en su caso con la primera plaza asegurada.



Los otomanos son terceros con un 2-3, pero tienen perdido el duelo particular con los murcianos, por lo que ya no optan a ser terceros y los vascos cierran el grupo con un 1-4.



El UCAM CB, que comenzó este top 16 perdiendo por 85-65 en Tenerife, luego ganó por 90-72 al Bilbao y por 96-87 al Darüssafaka antes de perder en Estambul por 105-104 en la prórroga y de vencer este miércoles a los chicharreros, estará pendiente del sorteo, a celebrar una vez se dé carpetazo al top 16 la semana que viene.



No obstante, ya sabe que, como segundo de grupo, se medirá a un primero, que bien podría ser el Hapoel Jerusalén o el SIG Estrasburgo, ambos con un 4-1 en el grupo I; el Bonn, con un 5-0 en el J; y el Unicaja o el AEK, los dos con un 4-1, en el K. Con el Lenovo no se volverá a cruzar por los criterios de la competición.



Tres de los cuatro grupos ya tienen la clasificación decidida, aunque falte por definir el orden en el I el K. En el caso del J los germanos del Bonn ya tienen asegurada la primera plaza siendo además el único equipo invicto en el top 16 tras caer el Lenovo en Murcia. En ese grupo el Baxi Manresa, con un 3-2, también se clasificará si gana o pierde por hasta 12 puntos el próximo miércoles en la pista del Rytus Vilnius. En caso contrario será el equipo lituano el que alcance ese objetivo.



La serie de cuartos será al mejor de tres encuentros con la ventaja del factor cancha para los que hayan ganado sus grupos y se celebrará durante el mes de abril estando en juego el acceso a la Final a Cuatro, en la ya se dilucidará el título.



Sito Alonso se mostró "muy contento" por el rendimiento de su equipo y con "la conexión con la afición" y destacó que " jugar en el Palacio no es fácil para ningún rival".



"Estoy muy feliz por el encuentro hecho por el equipo y por un triunfo merecido", añadió el técnico madrileño al tiempo que valoró "la energía positiva y la unión" de sus jugadores, "algunos de los cuales están al límite" y de los hinchas que les respaldan.