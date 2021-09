UCAM Murcia CF remonta ante el Linares (1-2)

El Universidad Católica de Murcia consiguió sumar los tres puntos esta tarde en su vista al Estadio Municipal de Linarejos frente al Linares Deportivo tras vencer 1-2. El equipo que entrena José María Salmerón remontó un 1-0 en contra con dos goles en la segunda parte para sumar su segundo triunfo consecutivo. Mario Abenza y Moyita, desde la pena máxima fueron los autores de los tantos universitarios el día que míster almeriense sumó su partido 100 en el banquillo del UCAM Murcia.

El partido comenzó de la peor manera para el conjunto universitario. En el minuto 3, el Linares Deportivo aprovechó un error en la zaga universitaria para poner el 1-0 en el marcador. Etxaniz fue el autor del tanto del conjunto de Sandroni,

A raíz de ese gol, el UCAM Murcia dio un paso hacía adelante en busca del tanto del empate. Los universitarios generaban muchísimo peligro a través de sus bandas y a punto estuvo de llegar el 1-1 en el minuto 18. El línea anuló el gol de Manu Garrido, tras la asistencia de Liberto, por fuera de juego del 9.

Liberto y Alberto Fernández, que estaban siendo los más activos en ataque, no conseguían asociarse con facilidad con Xemi Fernández y Manu Garrido. Los universitarios no dieron con la clave para mover el marcador antes del pitido final de esta primera parte que finalizó con el resultado a favor del Linares Deportivo.

Tras el descanso, José María Salmerón sustituyó hasta tres fichas de su once inicial para cambiar la imagen de su equipo.

La jugada salió a la perfección. En el minuto 55, Mario Abenza, que había salido en este periodo, batió al meta local con un disparo con el exterior que acabó en el fondo de la red. El centrocampista finalizó de forma magistral una asistencia de dulce de Liberto.

Con el 1-1, el UCAM Murcia se sintió más cómodo en el campo y fue ganando terreno a un Linares Deportivo, que no supo parar el juego universitario en este periodo.

La solución volvió a estar en el banquillo. Salmerón sacó a Moyita en el 66’ y el delantero Nuha Marong en el 73’. Cambios claves para certificar la remontada final. Y es que, el 14 universitario fue derribado en el área local y el colegiado no dudo en señalar la pena máxima. El mago Moyita cogió el balón, asumió la responsabilidad y no falló desde los once metros para meter el 1-2 en el minuto 80.

El Linares Deportivo se volcó arriba en busca del tanto del empate, pero fue imposble hacer daño a la zaga univerisitaria. De este modo, con el pitido final, el UCAM Murcia se llevó los tres puntos del Linarejos y sumó así su segunda victoria consecutiva en liga.