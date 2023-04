UCAM Murcia CB no quiere dejarse sorprender por Fuenlabrada

El UCAM Murcia Club aloncesto perseguirá este sábado en casa, y frente al colista y ya descendido Carplus Fuenlabrada, su triunfo número 13 en la Liga Endesa para así acercarse a su objetivo de conseguir plaza europea para la próxima temporada, en la confianza de encontrar el plus que no están teniendo fuera de casa, para lo cual tienen que "apretar entre todos en este esprint final".



Así lo indicó este viernes el entrenador del equipo murciano, Sito Alonso, en la rueda de prensa que ofreció en la víspera de un choque programado para las seis de la tarde en el Palacio de los Deportes de Murcia y que corresponde a la trigésima jornada del campeonato.



El UCAM CB llega a esta fecha siendo el décimo clasificado con 12 partidos ganados y 19 perdidos, el mismo bagaje que presentan el Surne Bilbao Basket, undécimo; y el Monbus Obradoiro de Santiago de Compostela, duodécimo.



Por delante están el Río Breogán de Lugo, noveno con un 13-16; y el Valencia Basket Club, que ocupa la octava posición con un 15-14 y cierra las posiciones que dan derecho a disputar las eliminatorias por el título.



"El equipo está bien para un partido importante en el que iremos a ganar para tratar de acabar octavos y, si no es posible, novenos", manifestó el entrenador de un conjunto que se muestra mucho más sólido como local que ejerciendo como visitante.



Por su parte, del Fuenla, que cierra la tabla con un paupérrimo balance de cuatro victorias y 25 derrotas, Sito Alonso destacó que "está jugando con una intensidad muy alta, aunque esté en una situación difícil, y vendrá más liberado pero con tensión y con ganas de competir y más sabiendo que lo entrena Óscar Quintana, quien además es parte de la historia del UCAM CB".



Contra el cuadro madrileño el murciano consiguió una de sus tres victorias a domicilio en esta Liga, en concreto la tercera y última por 72-88 el pasado 21 de enero.



Después de ese choque, los universitarios disputaron otros seis partidos fuera de casa y los perdió todos, incluyendo el del pasado domingo por 93-83 en la cancha del Baxi Manresa.



"Nos hubiera gustado competir más en Manresa y hace falta un plus que buscaremos en el Palacio. Es el momento de apretar entre todos en este esprint final ", declaró Sito en una rueda de prensa que se hizo coincidir con la presentación de una acción solidaria y de una gestión de patrocinio.



En el partido de este sábado se hará un guiño a la Asociación ELA Región de Murcia, que reúne a afectados por la esclerosis lateral amiotrófica -son 130 en la Comunidad-, a sus familiares y a colaboradores que pelean para combatir esta enfermedad neurogenerativa. El UCAM CB está involucrado con esta causa y recaudará fondos para la misma con huchas habilitadas en el Palacio.



Además, a partir de este encuentro el equipo lucirá una nueva camiseta con la inscripción UCAM Murcia en su frontal en lugar de la de UCAM Universidad tras el convenio suscrito con el Ayuntamiento para los próximos cuatro años. En la parte trasera seguirá apareciendo el logotipo Murcia Turística de la Comunidad.



Por otra parte, el entrenador del UCAM CB se refirió a la monumental pelea que tuvo lugar anoche durante el partido de la Euroliga entre el Real Madrid y el Partizan de Belgrado, que se dio por finalizado a falta de más de un minuto para el final con el resultado de 80-95 a favor de los servicios por la descalificación de 21 jugadores entre los dos conjuntos.



"Es muy difícil ponerse en la piel de los dos equipos. Se vio la ansiedad de tener que ganar por encima de todo y una chispa lo encendió todo juntándose la frustración del que iba perdiendo y el subidón del que iba ganando", apuntó el técnico madrileño