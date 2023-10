UCAM Murcia CB se hunde en la recta final en Italia

Llegaba UCAM Murcia a Italia con el objetivo de volver al camino del triunfo en su regreso a la competición europea. En el primer partido de Champions, el cuadro de Sito Alonso, que se ha mantenido vivo durante 35 minutos, ha acabado sucumbiendo ante un rival que ha sabido esperar su momento para hacerse con el triunfo en su debut en la competición europea.

De salida, el técnico universitario ha apostado por dar entrada a Troy Caupain, que ha ofrecido su mejor nivel, y Nemanja Radovic. En el primer acto, UCAM ha controlado el encuentro con ventajas, estando siempre por delante en el electrónico. Hasta el final del tercer cuarto los murcianos han estado siempre por delante, no terminando de cerrar el partido y dejando escapar alguna ventaja que ha llegado de ser hasta de diez puntos.

Los locales han tenido más fe en el triunfo y en los últimos seis minutos de encuentro han tomado el mando, aunque en los instantes finales, gracias a los triples anotados Murcia ha conseguido acercarse a tres puntos, pero la falta de intensidad defensiva ha acabado condonándoles a la derrota. Ahora toca remar contra corriente en la competición y después de tres derrotas consecutivas en los últimos tres partidos disputados, debe recuperar el camino del triunfo a partir del próximo sábado, en el Palacio de los Deportes, frente a Gran Canaria.





UCAM SE SECA EN ATAQUE

El equipo entrenado por Sito Alonso, quien pudo contar con Thad McFadden ya recuperado de un esguince de tobillo, tuvo no obstante un buen inicio y empezó a marcar diferencias para, mediado el primer cuarto, doblar a su rival (9-18).



Los universitarios veían aro con facilidad y Marco Ramondino, entrenador italiano, trató de cambiar el rumbo del encuentro con un tiempo muerto que hizo reaccionar a los suyos y el primer cuarto concluyó con un 22-25 todavía favorable al UCAM CB, en el que Dylan Ennis, Nemanja Radovic y Simon Birgander compartían el liderazgo ofensivo con seis puntos cada uno.



Los transalpinos siguieron su progresión en el inicio del segundo cuarto y eso les llevó a voltear el marcador con un parcial de 13-3 para llevar el 27-25 al electrónico del Pala Paolo Ferraris.



El cuadro español se recompuso (29-32) y los siguientes minutos fueron de constantes alternativas hasta llegar al descanso con un punto de ventaja para el UCAM CB con el 41-42.



Los de Sito, mejor como bloque, no terminaron de abrir hueco ante un rival con un juego más individualista en jugadores como Chris Dowe y TaShawn Thomas.



Tras el paso por los vestuarios el conjunto español, intensificando su defensa, mandó con cierta autoridad hasta alcanzar los diez tantos de renta (46-56) y encajando sólo cinco en seis minutos y medio.



En ese momento se paró el UCAM CB y perdió fuelle ante un rival que comenzó el último cuarto pisándole los talones (55-58).



En esos diez minutos los fallos por parte de ambos conjuntos fueron constantes y el electrónico marcaba un 60-63 ya dentro de los cinco últimos de partido.



En ese contexto dos triples seguidos anotados por los italianos, uno de Retin Obasohan y otro de Kyle Weems, y un 2+1 de Dowe devolvieron el mando al Derthona bastante tiempo después y además con un colchón importante a esas alturas de encuentro (69-63).



El cuadro de la capital del Segura, muy atascado, se vio siete abajo a dos minutos del final (72-65) y aunque dos triples convertidos por Dustin Sleva y Troy Caupain permitieron creer en la remontada esta no llegó porque Ludde Hakanson falló el que él lanzó y que hubiera supuesto el empate a 74 de haber entrado.



Fue prácticamente el último cartucho de los universitarios en un encuentro en el que fallaron en los momentos claves y eso les costó la derrota en el estreno europeo.



- Ficha técnica:



78. Bertram Derthona Basket (22+19+14+23): Obasohan (15), Dowe (16), Weems (12), Daum (5) y Radosevic (6) -cinco inicial-, Zerini (2), Candi (-), Strautins (5), Baldasso (9) y Thomas (8).



74. UCAM Murcia Club Baloncesto (25+17+16+16): Caupain (14), Ennis (14), Kurucs (5), Radovic (12) y Birgander (8) -cinco inicial-, Sant-Roos (2), McFadden (2), Sleva (5), Sakho (2), Diagne (4), Hakanson (6) y Jelínek (-).