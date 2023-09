UCAM Murcia CF busca hacer historia superando a Lenovo TenerIfe

El UCAM Murcia Club Baloncesto, muy reforzado por sus triunfos en Granada, por 101-104 tras dos prórrogas, y el pasado miércoles contra el Baskonia en casa, por 88-76, buscará este sábado ante el Lenovo Tenerife y otra vez en su pista del Palacio de los Deportes el 3 de 3 en este inicio de la Liga Endesa 2023/2024, lo que supondría establecer su mejor arranque de temporada en la élite nacional.



El encuentro comenzará a las nueve menos cuarto de la noche y el equipo entrenado por Sito Alonso, junto al Bàsquet Girona el único de la competición que presenta un 2-0 en el bagaje de victorias-derrotas, tratará de darle continuidad en él a las muy buenas sensaciones mostradas en sus dos primeros encuentros del curso y seguir en racha.



"Llegamos bien pero somos coherentes y responsables sabiendo el rival que viene", indicó este viernes en rueda de prensa el técnico universitario, cuyo equipo supo sufrir para llevarse un agónico triunfo en la pista del Covirán y frente al Baskonia, uno de los conjuntos más potentes de Europa y que disputa la Euroliga, ofreció una sobresaliente imagen.



El UCAM, con la plantilla al completo, quiere soñar en grande e ilusionar a su afición con otra victoria frente a un adversario puntero durante los últimos años pero que esta temporada comenzó mal y es el colista con dos derrotas, por 98-75 en su visita al Unicaja de Málaga y por 86-94 contra el Valencia Basket.



"Si hay un rival que puede activarse en cualquier momento por su experiencia y su calidad es el Lenovo Tenerife, que tiene un gran conocimiento táctico y seguro que volverá a ser un equipo reconocible", destacó el madrileño, quien pide a los suyos no bajar el nivel.



"Sería una irresponsabilidad grandísima relajarse en la Liga Endesa pues eso supone una derrota segura", aseguró al tiempo que se refirió a la posibilidad de colocarse con un 3-0 que sería histórico en Murcia. No en vano, el 2-0 actual iguala el de la campaña 2014/2015 con Diego Ocampo en el banquillo.



"Soy una persona positiva pero también realista y me gusta ser optimista cuando la gente no lo es. En cuanto a la motivación la tengo para enfrentarme a un equipo que sé que nos lo va a poner muy difícil en cualquier momento de la temporada", señaló.



Con respecto a las claves para vencer al Lenovo, un equipo que entrena Txus Vidorreta y lideran en la pista dos veteranos como el base brasileño Marcelinho Huertas y el pívot georgiano Giorgi Shermadini.



"Es un equipo que juega muy bien al baloncesto y de los mejores de Europa en el juego estático por la variedad que tiene de sistemas y la capacidad de sus jugadores exteriores. Para ganar hay que prestarles mucha atención sabiendo que no todas sus virtudes las podremos parar pero intentaremos minimizar las que podamos sin perder nuestro sello como equipo", remarcó.