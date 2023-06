UCAM CF inicial la final por el ascenso

El UCAM Murcia Club de Fútbol iniciará este domingo el asalto definitivo para ascender a la Primera RFEF y lo hará en el estadio BeSoccer La Condomina frente al filial del Atlético de Madrid sintiéndose "muy capaz" de lograr el objetivo, como dijo su entrenador, Víctor Cea.



El partido de ida de la final por ese ascenso está programado para las seis y media de la tarde y los universitarios lo afrontarán después de pasar remontando ante la Sociedad Cultural y Recreativa Peña Deportiva Santa Eulalia, rival al que vencieron por 0-2 en Ibiza después de haber perdido en casa por 0-1.



Esa reacción culminada con los goles de Pito Camacho, en el minuto 9, y Rafa Chumbi, ya en la prórroga, eleva el ánimo y la convicción de un equipo, el murciano, que es consciente de la dificultad que entrará repetir resultado ante un Atlético B que llegará a la capital del Segura con una racha abierta de siete victorias seguidas, obtenidas en las cinco últimas jornadas del campeonato en su grupo, en el que fue segundo y se quedó a un solo punto del ascenso directo, y en los dos partidos de la serie dispurtada frente al Real Club Deportivo Espanyol B con un 0-1 en Barcelona y un 2-0 en Madrid.



Cea, tras entrenar con su equipo en el campo El Mayayo de Sangonera la Verde, valoró el momento en el que llegan los suyos a este doble duelo que dará el salto de categoría a azuldorados o a rojiblancos.



"Está siendo una gran semana que comenzamos con la alegría de saber que estamos en la última eliminatoria y que nos la hemos ganado a base de trabajo y sacrificio. Ahora estamos exprimiendo al máximo este momento sabiendo que nos quedan dos semanas y queremos obtener el premio del ascenso", manifestó el técnico madrileño.



Del filial colchonero, que sumó 65 puntos, uno menos que la Unión Deportiva Melilla en el grupo 5 de la Segunda RFEF y con un bagaje 19 victorias, 8 empates y 7 derrotas, con 60 goles marcados y 33 encajados, Cea resaltó que tiene "un gran potencial y jugadores de mucho talento que muy pronto estarán en el fútbol profesional y algunos de los cuales ya debutaron en Primera División a pesar de su juventud".



No obstante, los murcianos se ven con opciones de lograr el propósito que persiguen. "No atiendo a favoritismo en este tipo de enfrentamientos pero nos sentimos muy capaces de ganar sin obviar que todo puede cambiar en un momento y por ello la principal clave es mantenerse equilibrados emotivamente a lo largo de la eliminatoria", señaló.



Para este envite contra un equipo entrenado por Luis García Tevenet, ex del UCAM CF, y que tiene en el delantero Carlos Martín, autor de 19 goles, como principal peligro es posible que Cea repita el once que presentó el pasado domingo en el campo municipal de Santa Eulalia del Río y que estuvo formado por Pau Torres, Fran Lara, José Cruz, Javi Ramírez, Raúl Pescador, Javi Moreno, Vicente Romero, Mario Abenza, Yasser El Arbaoui, José Fran Agulló y Pito Camacho