UCAM CF firma al extremo Diego López de Haro

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha llegado a un acuerdo con Diego López de Haro Repullo para que se convierta en nuevo jugador del primer equipo para esta nueva temporada 2024/25. El atacante, de 23 años, vestirá la camiseta universitaria tras tres temporadas en el filial del Getafe CF.

El técnico Javi Motos podrá contar en su plantilla con un extremo diestro, que también puede jugar a banda cambiada o en la posición de mediapunta. Además, el futbolista destaca por su calidad con el balón en los pies, su habilidad en el regate y su confianza en el golpeo.

El nuevo fichaje universitario deslumbró en su última etapa de juvenil en el AD Torrejón, donde llegó a debutar en la actual Tercera Federación. En la 2021/22, el Getafe CF no dudó en incorporar a este talentoso jugador que con solo 19 años ya sumaba más de 30 partidos en 3ª Federación y 10 goles.

Ascenso a 2ª Federación con el Getafe 'B'

En su primer año en el Getafe B, Diego no tuvo problemas de adaptación. Su calidad le hizo ganarse un puesto fijo en el once y no tardó en llamar a las puertas del primer equipo en 1ª División. Su primera convocatoria llegó el 21 de septiembre del 2021. El técnico del Getafe CF, Michel, contó con el joven extremo para ese choque frente al Atlético Madrid en casa. En ese curso, el futbolista vivió dos convocatorias más (una de Liga y otra de Copa del Rey) con el primer equipo.

Al año siguiente, asentado en el filial, Diego alcanzó un ascenso a 2ª Federación en una temporada brillante, en la que el extremo volvió a ser una pieza clave para conseguir este logro colectivo. En estas dos temporadas, en 3ª Federación, el atacante sumó 71 encuentros y 14 goles, uno de ellos en el playoff final por el ascenso.

Con 22 años, Diego se estrenó en la cuarta categoría del fútbol español y, una vez más, volvió a demostrar que es capaz de adaptarse a cualquier escenario. El madrileño jugó 30 partidos, disputó el playoff de ascenso a Primera Federación y volvió a sumar tres nuevas convocatorias con el primer equipo en 1ª División, en esta ocasión, de la mano del técnico José Bórdalas.