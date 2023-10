UCAM CB busca arrancar la Champions con victoria en Italia

El UCAM Murcia hará su debut europeo de este curso visitando este miércoles al Bertram Derthona italiano con la intención de volver a la buena senda de las victorias después de encajar dos derrotas seguidas en la liga Endesa de baloncesto que rompieron una buena racha de tres victorias consecutivas.



El choque, que tendrá lugar en el Pala Ferraris de la ciudad de Tortona a las ocho y media de la tarde, abrirá la competición en el grupo H de la Liga de Campeones FIBA 2023/2024 para los universitarios, que buscarán la primera victoria en este torneo, en el que la pasada campaña llegaron a cuartos de final, ronda en la que fueron eliminados por el Unicaja de Málaga.



Sito Alonso mantiene la duda del escolta Thad McFadden, ausente en el partido perdido por 106-92 en la pista del Real Madrid por culpa de un esguince de tobillo, y con el jugador estadounidense con pasaporte georgiano, quien forma parte de la expedición, o sin él la intención es firme y pasa por mantener las buenas sensaciones mostradas en el WiZink Center, pero con un resultado distinto, algo factible debido a que enfrente no estará el campeón de Europa, condición que recae en el cuadro madridista.



El Derthona es el séptimo clasificado en la Lega italiana con un bagaje de dos victorias y una derrota y el pasado fin de semana se impuso por 78-80 en la pista del Varese.



Curiosamente, el UCAM CB también ocupa ese mismo puesto en la Liga Endesa, en su caso con tres encuentros ganados y dos perdidos, y, tras arrancar con un 3-0, cayó por 77-68 a domicilio frente al Surne Bilbao Baket y en Madrid, por lo que los universitarios buscarán romper esa mini racha negativa.



El cuadro transalpino, entrenado por Marco Ramondino, tiene en el ala pívot estadounidense Mike Daum, ex del Obradoiro, a uno de sus jugadores más destacados.



Este club, que hasta hace tres temporadas nunca había militado en la Serie A cuando consiguió un histórico ascenso en 2021, es el primer obstáculo en el camino de un equipo, el grana, que afronta la competición con la ilusión de llegar lo más lejos posible y el recuerdo de la Final a Cuatro disputada en Atenas en 2018, en la que conquistó una meritoria medalla de bronce.



Uno de los jugadores que más está destacando en el equipo murciano es Dylan Ennis. El escolta canadiense con pasaporte serbio valoró el partido que su equipo jugó en WiZink Center y ya piensa en el de este miércoles.



"Competimos bastante bien durante gran parte del partido ante uno de los mejores equipos de Europa y nos sirvió como preparación para la competición que nos viene ahora", declaró sabiendo que toca pasar página para empezar con buen pie en la Basketball Champions League.



"Nos preparamos mucho para afrontar cada partido. Se exige mucho de nosotros en cualquier entrenamiento y eso nos sirve no solo para estar bien físicamente, sino también mentalmente", apuntó el de Toronto.



"Siempre estamos muy enfocados en lo que hacemos y no importa la competición que estemos juagando. Lo que tenemos que hacer es estar al 100% en defensa porque en ataque nuestro juego es más natural", manifestó Ennis.



Con respecto al grupo, en el que igualmente están el Igokea m:tel bosnio y el Tofas Bursa turco, el escolta del cuadro murciano destacó la igualdad.



"Cualquier equipo puede ganar a otro y siempre tenemos que estar preparados. Para empezar tenemos un encuentro que va a ser muy importante porque será el primero y debemos entrar en él bastantes fuertes y estar muy concentrados en defensa", aseguró.