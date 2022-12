Sito Alonso: "Tenemos que estar muy concentrados desde el principio"

Semana completa de entrenamientos, para resetear y afrontar un encuentro ante el equipo más anotador de la Euroliga. El Baskonia de Joan Peñarroya es una apisonadora que encara el encuentro ante el UCAM Murcia después de machacar a Armani Milán 78-62. Un equipo muy en forma. “Son divertidos de ver, es un equipo con mucha capacidad ofensiva…los mejores de la Euroliga. No renuncian nunca a un tiro en los primeros segundos, tienen una capacidad para meter de tres muy importante y mucha polivalencia según utilicen a Costello al cuatro o al cinco. Y ahora que están todos, son más polivalentes y más peligrosos”, comenta Sito Alonso.

Encuentro en el que podría debutar la nueva incorporación Rati Andronikashvili. Un exterior que puede darle sobre todo al UCAM Murcia, mucha intensidad física. “Hemos buscado un jugador que tenga la ilusión de venir aquí, que esté dentro de nuestra realidad presupuestaria, pero que entienda que la capacidad defensiva cuando esté en la pista, tiene que ser una virtud total. Está siendo muy dinámico y muy activo en los entrenamientos”.

El inicio al encuentro será una de las claves para poder pelear por la victoria en el Buesa Arena. Sito Alonso ya sabe lo que es ganar en la pista del Baskonia con el conjunto universitario. “Es importante que entremos al partido bien. En las dos últimas salidas de la Liga Endesa y en el encuentro contra Obradoiro no hemos salido bien. Y no hablo de acierto o desacierto, hablo de estar muy activos en defensa, de ser más consistentes, de estar más agresivos… yo no estoy contento con la intensidad regular que estamos tomando en los partido. Me gustaría que fuésemos mucho más. Y eso todavía no está pasando”.

La semana de entrenamientos ha estado más centrada en recuperar las buenas sensaciones antes del parón por las ventanas FIBA. “No hemos pensado mucho en el Baskonia. Primero tuvimos un descanso el lunes, que creo que era muy importante. Hemos intentado resetear, volver a lo básico, a intentar hacer las cosas bien y a recuperar jugadores que no han estado como Travis y como Anderson que cogiendo la forma”.