Sito Alonso: "Si no estás a su nivel de intensidad, compromiso y esfuerzo, es muy difícil ganar”

El UCAM Murcia CB prepara el encuentro ante Valencia Basket con una novedad en la plantilla. Desde ayer se incorporó a los entrenamientos el jugador letón Artur Kurucs, hermano de Rodions, que puede ayudar en las posiciones de base y escolta. En el UCAM Murcia, todavía no tienen claro si debutará el domingo. “Solo ha hecho un entrenamiento y tiene un desconocimiento amplio de las reglas del equipo. Lo que sí tiene conocimiento es del entrenador porque coincidí con él en Baskonia un año. Es una persona que quiere estar con nosotros, que tienen mucha ilusión por jugar con nosotros y volver a la Liga Endesa. Cuenta con una capacidad atlética, física, defensiva, de contraataque y de armar el tiro muy rápido, pues muy buena”. Comenta Sito Alonso.

El técnico universitario prepara durante toda la semana en el pabellón Príncipe de Asturias un encuentro muy exigente ante un rival de Euroliga. “Ganó el último día a Estrella Roja haciendo tres cuartos impresionantes. A un nivel de intensidad, de compromiso y de esfuerzo que hacen muy difícil jugar contra ellos si no estás a ese mismo nivel. Nos enfrentamos a un equipo de un nivel tremendo y con un físico muy superior al del resto de los equipos”.

De cara al encuentro, hay jugadores que acarrean algunos problemas físicos, pero de momento ninguno está descartado para el encuentro del domingo. “Tenemos algún jugador que todavía no ha entrenado durante esta semana, pero como yo tengo mentalidad positiva, pienso que va a jugar como ya ha ocurrido en otras ocasiones”.

El conjunto universitario ha mostrado un nivel muy alto en el Palacio durante toda la temporada. Será difícil de mantener durante todo el año, pero su técnico tiene motivos de sobrar para creer que sus jugadores van a ser capaces de conseguirlo. “Yo los veo capaces de todo. Es uno de los equipos que he entrenado que me transmite una sensación de ser capaces de todo. No tengo por qué dudar de que cada vez que juegan en el Palacio van a ser capaces de estar a este nivel, sobre todo por la comunión que tenemos en el Palacio”.

La clasificación para disputar la Copa del Rey está más que disputada. Muchos equipos con pocas victorias de diferencia. Todavía quedan cinco partidos de la primera vuelta, en los que no va a ser nada sencillo sumar victorias. Por eso, Sito Alonso prefiere centrarse en el próximo partido y no perder energía haciendo cuentas. “Las cuentas se pueden hacer siempre, está claro que no podemos ocultar la realidad. Estamos cuartos con 8-4 y un average de +80. Tienes más opciones que otros de conseguir los objetivos que todo el mundo desea. Pero si empiezas a hacer cuentas antes de jugar, antes de que acabe la primera vuelta… ese día que te relajas para hacer cuentas, tienes un disgusto grandísimo, nadie te asegura de que puedas ganar los partidos que restan, nadie te lo asegura. Tenemos que ser nosotros a través del trabajo”.