El Real Murcia sigue en caída libre

El Real Murcia es un barco a la deriva, sólo ha sumado un punto en las últimas cuatro jornadas de competición y, dependiendo de los resultados de este domingo, puede salir de los puestos de promoción. El equipo ha perdido totalmente el rumbo y no encuentra el camino para volver a la senda de la victoria cuando sólo restan cuatro jornadas para el final de la competición. En la visita de este sábado al líder Amorebieta ha sido un constante querer y no poder de un equipo sin personalidad y débil de cabeza. En Urritxe ha mostrado sus vergüenzas ante un rival que, con dos zarpazos, ha solventado un encuentro que le ha servido para sumar su sexta victoria consecutiva, que unida al empate del Eldense ante el FC Barcelona B, está más cerca del ascenso directo a Segunda División.

El cuadro vasco ha necesitado muy poco para llevarse los tres puntos mientras que el cuadro visitante ha sido un constante querer y no poder, sin encontrar el rumbo y con la sensación de que sólo una genialidad de Pedro León puede ser suficiente para salvar los muebles, En la primera mitad el muleño ha tenido, en una gran acción de contragolpe, la posibilidad de adelantar a los suyos, pero el balón se ha ido contra el poste. El partido podría haber sido otro aunque eso nunca se sabrá lo realmente cierto es que la 'pedroleondependencia' ha quedado una vez más evidente,

Llegados a este punto y con lo que está ofreciendo el equipo todo apunta a que debe haber algún cambio, a la desesperada, para dar la vuelta a la situación. Mario Simón ya no ofrece argumentos para su defensa con decisiones que pocos entienden y que le están llevando a ser señalado como el culpable, un relevo en el banquillo a estas alturas, sólo quedan tres partidos para la conclusión del campeonato, no parece la mejor solución pero el consejo de administración, con Felipe Moreno a la cabeza, está trabajando en buscar un relevo que pueda llevar algo de aire fresco y limpie las cabezas de unos jugadores que han bajado de forma estrepitosa su rendimiento y que se han quedad sin gasolina cuando es el momento en el que se están jugando la temporada. No parece el consejo vaya a dejar el cuerpo muerto y todo apunta a que el próximo fin de semana, frente al Castellón, podría haber una cara nueva en el banquillo del Enrique Roca Murcia.

En lo que respecta al partido de este sábado el resumen es que el Real Murcia salió a buscar la victoria ante un rival que hizo lo justo para quedarse con los tres puntos. Al descanso se llegó con empate a cero después de dos lanzamientos al palo, uno del ya mencionado de Pedro León, y otro en el último minuto en un lanzmiento de falta del local Rayco.

A la vuelta de vestuarios llegó jarro de agua fría para los murcianos cuando Pradera, en el primer minuto, hizo el 1-0. El Real Murcia intentó levantarse pero pocos mintuos después llegaba el segundo tanto local que parecía mandar a los granas contra las cuerdas. Simón movió el banquillo y en una nueva acción de Pedro León dejó un balón para que Dani Vega hiciera el 2-1 que devolvía la esperanza a los aficionados murcianistas, poco más de un centenar se dieron cita en Amorebieta. Todo fue un espejísmo por que a partir de ahí fue un querer y no poder que acabó con una derrota que hace más profunda la crisis grana.