El Real Murcia necesita ganar en Sanlúcar para recuperar crédito

El Real Murcia visita este sábado al Atlético Sanluqueño con la necesidad de ganar para seguir aferrándose a las opciones que todavía tiene de disputar la promoción de ascenso a LaLiga Hypermotion, un objetivo que tiene a siete puntos a falta de diez jornadas para que concluya el campeonato.

El encuentro, correspondiente a la vigésima novena fecha del campeonato, comenzará a las cuatro de la tarde en el estadio El Palmar de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda y el conjunto grana lo encarará siendo el undécimo clasificado con 38 puntos sumados por los 45 que tiene el Recreativo de Huelva, que como quinto en la tabla marca la línea de los conjuntos que disputarán la promoción.

Los de Pablo Alfaro, quien por cierto volverá al banquillo tras sanción, empataron a cero ante la Unión Deportiva Ibiza en casa el pasado fin de semana y solo fueron capaces de ganar uno de sus cinco últimos encuentros, por 1-0 ante el Recreativo de Huelva. En esas jornadas el bagaje de los granas es de ese triunfo y esa igualada y tres derrotas, es decir solo cuatro puntos sumados de 15 posibles, lo cual les hizo alejarse del objetivo.

El Sanluqueño, por su parte, es decimocuarto con 34 puntos, viene de perder por 3-0 en Ceuta y en la primera vuelta se impuso por 2-3 en el estadio Enrique Roca.

Para este compromiso vuelve el defensa central argentino Marcos Mauro, ya recuperado de las molestias que arrastraba, y se mantienen las bajas de los lesionados de larga duración Imanol Alonso y Carlos Rojas, a las que se unen las del centrocampista eslovaco Martin Svidersky, quien está con la selección sub-21 de su país; y las de otro medio como Tomás Pina y el mediapunta Pedro León, ambos sancionados por acumulación de tarjetas.









"El plan de partido no cambia, pero si habrá variaciones tácticas, tenemos bastantes alternativas y a Sanlúcar de Barrameda viajarán con nosotros dos chicos del filial como Totti y Raúl Sanchís", apuntó el preparador grana.

En cuanto al once, el mismo podría ser el compuesto por Manu García en la portería; José Ruiz, Víctor Rofino, Alberto González, Marc Baró en la defensa; Sabit Abdulai, Isi Gómez y Pablo Larrea en el centro del campo; y Loren Burón, Dani Vega y José Ángel Carrillo en la delantera.

"La semana de trabajo fue buena y es verdad que con este grupo y esta plantilla ahora mismo casi todas las semanas de trabajo son buenas, más allá del último resultado. Hay disposición y ánimo en los chicos y también un poco de rebeldía sabiendo que ante el Ibiza merecimos más de lo que conseguimos. Iremos a Sanlúcar a hacer un buen partido y a traernos los tres puntos", declaró este viernes Alfaro.

El técnico maño admitió que están teniendo un problema clave en el gol y ese que su equipo solo marcó 26 tantos en 28 jornadas y es el sexto conjunto del grupo menos realizador: "Es uno de los aspectos más mejorables e incidimos en ello porque nos cuesta a pesar de que generamos bastantes ocasiones y tenemos que seguir buscando esa manera de llegar y hacer daño al rival".

J29 | ?? ???????????????????? para el encuentro de mañana frente a la @atcosanluqueno a las 16:00 horas en el Estadio El Palmar.#SanluqueñoRealMurciapic.twitter.com/Li1SzGWKdm — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) March 22, 2024









Con respecto al rival que tendrán enfrente el aragonés y al campo en el que jugarán, dijo lo siguiente: "Nos enfrentamos a un equipo de los que tienes su objetivo clarísimo, que es salvar la categoría, y para ello cuentan con una afición que está muy encima en su campo y en El Palmar se te exige mucho, sobre todo a nivel de concentración y eso lo tenemos que saber y salir muy activados porque los aciertos cotizan muy al alza y los errores penalizan mucho".

Alfaro, además, ejerció la autocrítica al referirse al hecho de que vio cuatro de los cinco últimos partidos desde la grada por sendas sanciones. "Lo viví mal y tengo que hacer examen de conciencia. Es la primera vez en mi carrera como entrenador que me expulsan dos veces seguidas y esto no puede volver a suceder. Soy consciente de que mi presencia en el césped suma e influye y lógicamente es algo que no puede repetirse. También es verdad que es complicado mantener la calma cuando ves situaciones de injusticias deportivas, pero es algo que, como he dicho, no se tiene que repetir y por eso también he hablado con el psicólogo", reconoció.