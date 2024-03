El Real Murcia se juega sus opciones de promoción ante el Recreativo de Huelva

El Real Murcia se jugará este domingo a las seis de la tarde frente al Recreativo de Huelva en el estadio Enrique Roca gran parte de sus opciones de disputar la promoción de ascenso a LaLiga Hypermotion.

El encuentro, correspondiente a la vigésima sexta jornada liguera en el grupo 2 de la Primera RFEF, tiene gran importancia para los murcianistas, pues ganar le haría quedar a seis puntos de ese objetivo, pero perder propiciaría que el quinto puesto, que ocupa precisamente el Recre con 43 puntos, estuviera a 12 de distancia con 12 jornadas por disputar.

Asi pues, los de Pablo Alfaro, que son décimos con 34 puntos y vienen de perder por 5-1 en el campo del Real Madrid Castilla y antes por 0-1 frente al Club de Fútbol Intercity de Alicante, están obligados a volver a esa buena línea que les llevó a encadenar seis jornadas sin perder -tres victorias y tres empates- en el arranque de 2024.

???? ???????????? ???? de la ???????? ?????????????? de la primera plantilla el ???????? ???????????? ????????/????????. pic.twitter.com/eonfh2sm1E — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) March 1, 2024









Frente a los onubenses, a los que el Murcia ya ganó en la primera vuelta por 0-1 en el estadio Nuevo Colombino, toca dar el do de pecho y así lo remarcó en la previa el propio Alfaro.

"Lo que pasó en Madrid nos dejó muy dolidos, pero con el transcurso de la semana, el trabajo hecho y habiendo analizado situaciones que no se van a volver a repetir llegaremos al domingo con espíritu de rebeldía. Queremos volver a competir y que ese accidente futbolístico que sufrimos en la segunda parte de ese encuentro se quede ahí ya", apuntó el técnico zaragozano, quien espera la reacción.

"Va a ser un partido muy bonito entre dos grandes equipos y tenemos la confianza de hacerlo muy bien", expuso.

"Sabemos que en el deporte puedes ganar, empatar o perder, pero el pensamiento debe estar lógicamente en la victoria y en trabajar para conseguirla para quedar más cerca de los puestos de promoción", añadió el preparador grana al tiempo que avanzó que deben "ser un equipo atrevido, ir a por el rival cuando tenga el balón presionando y tener criterio con el balón".

Alfaro incidió en la importancia de ser fuertes en lo anímico: "En esta competición la fortaleza mental es fundamental. Cuando ganas en Alcoy no eres el Bayern ni el City, ni un súper equipazo y cuando te pintan la cara como el otro día tampoco eres tan horroroso".

Para este choque causa baja el centrocampista Tomás Pina, además de los lesionados de larga duración Imanol Alonso y Carlos Rojas, y en cuanto al once es posible que haya cambios con Manu García volviendo a la portería en lugar de Gianni Cassaro, Marc Baró al lateral izquierdo por Juanmi Carrión, Pedro León Sánchez a la medular tal vez por Martin Svidersky y José Ángel Carrillo en la punta del ataque en perjuicio de Amin Abaradan.

"Estamos mejor que la semana pasada y si no pasa nada de aquí al domingo tendríamos únicamente a un futbolista no convocable de los que venían contando y es Tomás Pina. Cuantos más seamos más competencia habrá y más se podrá ayudar al equipo", indicó Alfaro, cuyo once podría ser el formado por Manu García en la portería; José Ruiz, Marcos Mauro, Alberto González y Marc Baró en la defensa; Sabit Abdulai, Isi Gómez, Pedro León en el centro del campo; y Loren Burón, Dani Vega y José Ángel Carrillo.

"Va a haber cambios, pero castigo no habrá ninguno. La plantilla tiene una semana más de evolución, hay compañeros a los que estamos recuperando y ahora están mejor. También es verdad que de aquí al final siempre vamos a tener en cuenta los ciclos de amarillas y el objetivo es no perder a muchos a la vez", explicó Pablo Alfaro y también resaltó que el extremo neerlandés Brandley Kuwas no pasó la prueba y, po5r lo tanto, no se quedará en la plantilla.

"Quedan dos meses y medio de campeonato y necesitamos a un jugador que pueda aportarnos desde ya", reconoció.