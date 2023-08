El Real Murcia no comenzaba ganando como visitante desde 2018

El Real Murcia, que venció por 1-2 al Recreativo Granada en la Primera RFEF para iniciar la temporada 2023/2024 ganando fuera de casa, no arrancaba venciendo a domicilio desde hacía cinco años, cuando se impuso por el mismo resultado en su visita al Atlético Sanluqueño entonces en Segunda B en 2018, y Gustavo Munúa, su entrenador, destacó "el carácter y la vergüenza de ir perdiendo" para remontar el partido.



El conjunto grana, que venció en el estadio Nuevo Los Cármenes remontando con los goles de Rodri Ríos y Álex Rubio en los minutos 84 y 93, sumó los tres primeros puntos de una temporada en la que su objetivo es ascender a LaLiga Hypermotion y llegará reforzado a su estreno en casa, que será el sábado a las ocho y media de la tarde en el estadio Enrique Roca frente al Córdoba Club de Fútbol, otro de los gallitos de la categoría.



A ese choque llegarán los murcianistas con la posibilidad de incrementar a seis puntos su bagaje en casa tras lograr un triunfo como visitante, algo que hizo por última vez con el 1-2 conseguido en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda en 2018.



Posteriormente, el Murcia cayó por 2-1 en el campo del filial del Cádiz Club de Fútbol en Segunda B en 2019, empató a uno contra el Sevilla Atlético en casa también en Segunda B en 2020, venció por 3-2 como local frente al Club Deportivo Marchamalo de Guadalajara en Segunda RFEF en 2021 e igualó a cero en el Enrique Roca frente al Club Deportivo Calahorra de La Rioja en Primera RFEF en 2022.



"Sabíamos que iba a ser un partido difícil para un equipo en construcción como el nuestro ante un rival que hizo las cosas bien pero reaccionamos con carácter y con lo que aportaron los jugadores que salieron del banquillo. Nos faltan trabajo y conexiones pero hay algo para destacar como la insistencia y la vergüenza de ir perdiendo para darle la vuelta al resultado, lo cual siempre es complicado", indicó el técnico uruguayo.



"Estamos formando un muy lindo grupo humano y el equipo, que aún no está cerrado, tiene que ir a más", dijo también el charrúa siendo consciente de que hasta el viernes se pueden producir cambios en la plantilla.



Munúa también tuvo palabras para la hinchada grana tras ver que más de mil aficionados se desplazaron desde la capital del Segura hasta la capital nazarí con un trayecto de 550 kilómetros por carretera entre la ida y la vuelta.



"La respuesta de la afición es espectacular y su forma de apoyar en las tribunas supone una gran inyección anímica para el equipo. Le pudimos dar la alegría de volver a casa con la victoria. En casa nos apoyarán muchísimo más, no tengo duda de que esa unión se va a dar y el estadio Enrique Roca tiene que ser nuestro fuerte", comentó el entrenador, quien apuntó que al centrocampista Julio Gracia se salió un hombro y por eso y por el hecho de tener ya tarjeta amarilla fue sustituido en el descanso.